Le pétrole monte dans un climat d'incertitude

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole montaient vendredi dans les échanges européens, alors qu'un climat d'incertitude a vu les cours faire le yo-yo tout au long de la semaine.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 59,09 dollars à Londres, en hausse de 1,48% par rapport à la clôture de jeudi.

À New York, le baril américain de WTI pour livraison en septembre s'échangeait à 55,27 dollars, 1,47% de plus que la veille.

Cependant, "les cours du pétrole restent à la merci des attentes concernant l'économie mondiale, et sont donc pris au piège entre les craintes économiques et les espoirs d'apaisement prochain du conflit commercial", a expliqué Eugen Weinberg, analyste chez Commerzbank.

Mercredi, le taux d'intérêt sur la dette américaine à dix ans est passé temporairement sous celui des bons à deux ans, pour la première fois depuis 2007.

Ce phénomène, connu sous le nom d'"inversion de la courbe des taux", reflète la différence de rendement accordé par l'État américain aux investisseurs misant sur sa dette à court ou à long terme.

Particulièrement redouté des marchés financiers, il est généralement l'indicateur avancé d'une récession.

Pour les investisseurs, cet inversement fait partie des "feux de détresse" qui "clignotent pour l'économie mondiale", selon Stepehn Brennock, analyste pour PVM Reports.

De plus, le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis constitue toujours une toile de fond inquiétante pour la demande en or noir, a cause de son effet sur les économies des deux pays mais particulièrement sur la Chine, deuxième économie mondiale.

Mercredi, le gouvernement chinois a publié des chiffres montrant un ralentissement le mois dernier de la production industrielle chinoise, qui a connu sa plus faible progression en 17 ans.

ltt/ktr/fc