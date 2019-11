Nostromo11 - On y arrive donc avec une première croissance externe, à priori pas encore au niveau de rentabilité de la maison mère Xilam mais ceci est attendu justement par la direction. Sur les projets précédemment fixés par MDPontavice en 2018, il a été exprimé ceci le 07/06/2019 :

"Cette opération (le rachat de Cube Creative) représente une première étape pour Xilam qui a prévu d’entrer dans le capital de deux autres sociétés en Europe…"

Sachant que le groupe doit avoir maintenant dépassé la barre des 50M€ de K propres, on est en droit d'attendre à nouveau une forte croissance externe car avant le rachat de CubeCreative on était sur une base 12/2018 de 48M€ de KPropres sur endettement net de 7/8M€ de mémoire. Entre la baisse partielle de l'endettement net ces 6 passés depuis et la hausse probable des KPropres on devait être au-dessus d'un endettement supplémentaire possible sans déséquilibrer le bilan d'environ 40M€ mini. De quoi accélérer fort en 2020 entre consolidation de CCreative + rachats des 2 soc. mentionnées en rappel il y a 3 jours.

Ca semble donner de puissants leviers de revalorisation vu la base de croiss. organique et croiss. externe.

Et donc à l'issue autant de nouvelles synergies.

Mon rêve réside tjs ds l'idée qu'ensuite le groupe s’engageât aussi dans les JVideos dans le AA. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée 1