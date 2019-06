Ada Colau devrait être reconduite à la mairie de Barcelone avec le soutien de Valls

BARCELONE, 14 juin (Reuters) - Ada Colau, la maire sortante de Barcelone, devrait être élue samedi pour un second mandat avec le soutien des huit élus socialistes du conseil municipal et des six élus de la liste que conduisait Manuel Valls aux élections du 26 mai dernier.

Les socialistes espagnols et l'ancien Premier ministre français veulent faire barrage aux séparatistes catalans.

Aux élections du mois dernier, la liste Barcelona en Comu (Barcelone en commun) d'Ada Colau et la Gauche républicaine de Catalogne (ERC) du séparatiste Ernest Maragall ont toutes deux obtenu dix élus au conseil municipal.

Le conseil municipal élira samedi le futur maire de la capitale de Catalogne.

Il faudra 21 voix pour être élu: si Ada Colau obtient le soutien des huit élus du Parti socialiste de Catalogne et des six élus de la liste Valls, elle sera reconduite pour un second mandat.

Si aucun candidat n'obtient 21 voix, la mairie reviendra à Maragall parce que sa liste a obtenu 5.000 voix de plus que Barcelona en Comu le 26 mai. (Joan Faus Henri-Pierre André pour le service français)