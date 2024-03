Amplegest reste positif sur les marchés actions américains

Le 28 mars 2024 à 17:24 Partager

"Nous maintenons des expositions favorables au dollar américain dans les fonds et conservons une faible sensibilité à la baisse des taux pour les prochaines semaines", annonce Anthony Lapeyre, directeur de la gestion diversifiée chez Amplegest. "Nous maintenons des expositions favorables aux marchés d’actions américains et japonais ainsi qu’à certains secteurs cycliques au sein de la cote européenne ". Il annonce en revanche avoir "pris des bénéfices sur le secteur de la technologie américaine durant le mois dernier", après la séquence de publications très favorable sur le 4e trimestre 2023.



"Les indicateurs publiés ont, conformément à nos attentes, renforcé la crédibilité de la robustesse économique américaine" souligne le gérant, alors que les taux devraient " rester élevés encore quelques mois", comme le prévoyait son scénario de début 2024.



"Nous considérons qu'un rebond de l'inflation au cours des prochains mois est probable" ajoute-t-il. "La baisse des chiffres a été clairement favorisée par la baisse des prix de l'énergie au cours des huit derniers mois mais cette tendance doit cesser de contribuer favorablement, tandis que les prix des loyers et des services restent préoccupants".



Du fait du ralentissement des prix à la consommation en zone euro, la BCE pourrait en revanche selon lui agir "dès la fin du printemps" et lancer un cycle de baisse de taux, même si ce dernier devrait rester "très progressif".