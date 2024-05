La startup d'intelligence artificielle Anthropic, financée notamment par Google (Alphabet) et Amazon, lance aujourd'hui en Europe son robot conversationnel d'intelligence artificielle générative Claude en Europe.

Ce chatbot est un concurrent direct du ChatGPT d'OpenAI (appuyé par Microsoft), qui a été à l'origine de la démocratisation de ce type d'outils. Claude était déjà disponible gratuitement dans un certain nombre de pays, mais c'est la première fois qu'il est accessible dans toute l'Union européenne, en Suisse et en Islande. Les entreprises européennes auront la possibilité de souscrire à un forfait à 28 EUR HT mensuel.

Anthropic a été créée par d'anciens cadres d'OpenAI et par Dario et Daniela Amodei. "Des millions de personnes dans le monde utilisent déjà Claude pour accélérer les processus scientifiques, améliorer le service à la clientèle ou peaufiner leur écriture. J'ai hâte de voir ce que les gens et les entreprises de toute l'Europe créeront avec Claude", a déclaré Dario Amodei, PDG et cofondateur d'Anthropic.

"Claude possède un très bon niveau de compréhension et de maîtrise du français, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien et d'autres langues européennes, ce qui permet aux utilisateurs de converser avec lui dans plusieurs langues", selon ses promoteurs. La version la plus avancée s'appelle "Claude 3 Opus".