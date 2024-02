Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. Si quelqu'un se demandait ce qu'il faudrait pour briser les espoirs d'atterrissage en douceur de l'économie américaine qui ont alimenté l'appétit des investisseurs pour le risque et les gains sur la plupart des marchés cette année, en particulier dans la technologie et à Wall Street, il a eu sa réponse mardi.

La mauvaise surprise de l'inflation américaine a déclenché une flambée des rendements obligataires, repoussé les attentes de la première baisse des taux de la Fed au mois de juin, stimulé le dollar - notamment en dépassant les 150,00 yens - et fait chuter les cours des actions mondiales.

L'indice MSCI Asia ex-Japan est maintenant en baisse depuis quatre jours, et pourrait l'être cinq mercredi. L'indice MSCI World a chuté de 1,4 %, sa plus forte baisse depuis septembre, et les trois grands indices américains ont perdu entre 1,3 % et 1,8 %.

Le calendrier régional de mercredi est peu chargé - l'inflation des prix de gros en Inde et les élections présidentielles en Indonésie sont les principaux événements - et les marchés chinois sont toujours fermés pour le Nouvel An lunaire, bien que le yuan offshore puisse se vendre.

Il s'agit d'un mélange potentiellement agité de risques politiques, de liquidités inférieures à la moyenne et d'un sentiment généralisé de "risk off" à travers l'Asie mercredi, suite au resserrement des conditions financières et aux mouvements importants sur de nombreux marchés mardi.

Les rendements du Trésor américain ont bondi de 20 points de base après que les chiffres aient montré que l'inflation annuelle de l'IPC américain a ralenti à 3,1 % en janvier et non à 2,9 % comme les économistes l'avaient prévu. Les actions ont chuté.

La réaction des actions japonaises sera particulièrement intéressante après que le dollar a franchi la barrière psychologiquement importante des 150,00 yens pour s'approcher du record historique d'un peu moins de 152,00 yens atteint en novembre de l'année dernière et en octobre 2022.

Le Nikkei a rattrapé son retard mardi, après le long week-end, et a fait un bond de près de 3 %, ce qui constitue sa meilleure journée depuis novembre 2022. Il s'ouvrira mercredi à un nouveau sommet de 34 ans et à moins de 1 000 points d'un nouveau record historique.

Cependant, bien que la faiblesse du yen ait été l'un des principaux catalyseurs de la surperformance du Japon, sa dernière chute pourrait être reléguée au second plan par rapport à la chute des actions mondiales de mardi.

Sur le front des données, les chiffres devraient montrer que l'indice des prix de gros de l'Inde a augmenté de 0,53 % en glissement annuel en janvier, les fortes hausses des prix alimentaires étant compensées par la déflation des carburants.

Les prix de gros flirtent avec la déflation depuis près d'un an, et une autre publication faible mercredi pourrait exercer une pression supplémentaire à la baisse sur la roupie.

La roupie indonésienne, quant à elle, pourrait être sensible à la politique intérieure à l'heure où le pays se rend aux urnes.

Le ministre de la défense, Prabowo Subianto, est en tête de la course au pouvoir dans la troisième plus grande démocratie du monde, mais il n'est pas certain qu'il soit en passe d'obtenir la majorité simple nécessaire pour éviter un second tour.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Inflation de gros en Inde (janvier)

- Commerce en Inde (janvier)

- Élections présidentielles en Indonésie