Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les derniers indices des directeurs d'achat de la Chine dominent l'agenda des marchés asiatiques ce vendredi, offrant aux investisseurs un premier aperçu de la manière dont l'économie en difficulté s'est comportée en février, en attendant le Congrès national du peuple de la semaine prochaine. Le nouveau mois commence avec des marchés à travers la région et au-delà dans un état d'esprit assez optimiste après que les chiffres de l'inflation américaine en ligne jeudi aient prolongé le rallye mondial des actions et poussé les rendements du Trésor américain à la baisse.

Certains chiffres récents de l'inflation avaient dépassé les prévisions, mais pas celui-ci. Les indices S&P 500, Nasdaq et MSCI World sont remontés vers leurs récents sommets historiques, le MSCI World enregistrant une quatrième hausse mensuelle, sa meilleure performance depuis la mi-2021.

Les marchés asiatiques prennent le relais vendredi, premier jour de bourse du mois, après que l'indice MSCI Asia ex-Japan a progressé de 4 % et que le Nikkei japonais a atteint des sommets historiques en février. Ces derniers jours, une certaine effervescence s'est logiquement emparée de ces mouvements, en particulier au Japon, après qu'un responsable de la banque centrale a déclaré que l'inflation se rapprochait de l'objectif de 2 % de la banque, ouvrant ainsi la voie à l'abandon des taux négatifs et des plafonds de rendement.

Le yen, par exemple, a enregistré jeudi l'une de ses plus fortes hausses de l'année, poussant le dollar sous la barre des 150,00 yens, s'éloignant ainsi de ses récents creux historiques et du territoire où les autorités japonaises pourraient intervenir pour empêcher toute nouvelle faiblesse.

Les chiffres de vendredi devraient montrer que le taux de chômage au Japon est resté stable à 2,4 % en janvier, tandis que les données PMI devraient montrer un nouveau mois de contraction de l'activité manufacturière. Il en va de même en Chine, où l'indice PMI manufacturier officiel du NBS devrait également montrer un nouveau mois de contraction de l'activité. Le PMI officieux de Caixin a toutefois été plus optimiste et devrait indiquer un quatrième mois d'expansion de l'activité manufacturière.

Les actions chinoises ont terminé le mois en beauté jeudi - le CSI 300 et le Shanghai Composite ont tous deux bondi de près de 2 % pour enregistrer des gains mensuels de 9,4 % et 8 %, respectivement, leurs meilleurs mois depuis novembre 2022.

Bien entendu, elles ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau depuis cinq ans et ont été soutenues par une série de mesures et de nouvelles règles adoptées par Pékin pour rétablir la confiance des investisseurs et stabiliser le marché.

Parmi les dernières mesures, l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a déclaré qu'elle allait renforcer la surveillance des activités dérivées sur le marché boursier et a annoncé la sanction d'une société de fonds spéculatifs pour avoir effectué des transactions excessives et à haute fréquence sur des contrats à terme portant sur des indices boursiers. Toutefois, de nombreux investisseurs voudront voir des politiques plus agressives et plus fondamentales mises en place pour soutenir la croissance économique et les rendements à long terme avant de décider que la Chine est à nouveau une destination "investissable".

Tous les regards se tourneront vers l'Assemblée nationale populaire de la semaine prochaine, au cours de laquelle Pékin fixera l'objectif de croissance annuelle et, surtout, un plan pour l'atteindre.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- PMI chinois (février)

- PMI manufacturiers de l'Australie, de l'Inde et de Taïwan (février)

- Chômage au Japon (janvier)