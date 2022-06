Bank of America vise à développer la gestion de trésorerie des entreprises avec un nouvel outil

Les services bancaires transactionnels - qui couvrent le traitement des salaires des employés, le paiement des fournisseurs et l'encaissement des clients - ont contribué à environ 8 % du revenu total de la banque en 2021, soit 7,23 milliards de dollars.

La deuxième plus grande banque américaine a déclaré qu'elle étendait son outil de gestion de comptes virtuels (VAM) - déjà disponible en Europe - aux États-Unis, où la pandémie de COVID-19 a accéléré l'utilisation des paiements électroniques par les clients.

L'outil aide les entreprises à gérer des comptes multiples en créant un grand livre virtuel, accessible en ligne, qui montre tous les soldes et toutes les transactions de leurs comptes, et peut modéliser les flux de trésorerie futurs. L'outil peut être ouvert et utilisé en une journée, alors que l'ouverture d'un compte bancaire peut prendre des semaines.

Les entreprises en ont besoin parce qu'elles tiennent souvent des centaines de comptes bancaires différents pour séparer les fonds générés par leurs filiales ou leurs clients, a déclaré Liba Saiovici, responsable des créances mondiales dans les services de transactions mondiales de Bank of America.

"Cela devient très coûteux et complexe pour le client", a déclaré Saiovici, car ils doivent employer des personnes pour gérer les comptes. "(Nos) clients se développent, mais leurs équipes de trésorerie ne se développent pas au même rythme."

Les services bancaires transactionnels sont un secteur compétitif mais fragmenté. Citigroup Inc, la plus grande banque mondiale du secteur, détient environ 10 % du marché, a déclaré le directeur général Jane Fraser au début du mois.

L'efficacité, l'échelle et des investissements importants sont essentiels pour gagner des parts de marché dans ce secteur, a déclaré Betsy Graseck, analyste chez Morgan Stanley.

"C'est un service dans lequel il faut continuellement investir. Il y a clairement de la place pour la concurrence".