Sauf si vous aviez coupé tout appareil électronique ces derniers jours, vous avez remarqué que le bitcoin effectue quasiment chaque jour de nouveaux sommets. Une flambée qui s’explique principalement par les capitaux qui affluent massivement dans les ETF Bitcoin Spot de l’autre côté de l’Atlantique. Dans ce cadre, frayons-nous un chemin dans le réseau tentaculaire du Bitcoin pour y observer les tendances des spéculateurs et des investisseurs.

Graph : Bitcoin donne le vertige

Parce que les chiffres valent parfois mieux que les mots, voici quelques performances du bitcoin ces derniers temps :

Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 : +156%

Entre le 1er janvier 2023 et aujourd’hui (15 mars 2024) : +305%

Entre le 1er janvier 2024 et aujourd’hui : +58%

Depuis le lancement des ETF Bitcoin Spot (11 janvier 2024) : +44%

Depuis le 1er mars (mois en cours) : +8,6%

BTC/USD

Zonebourse

À présent, plongeons-nous dans le réseau bitcoin via l’analyse on-chain, c’est-à-dire en scrutant les transactions directement sur la blockchain Bitcoin.

Les volumes reprennent des couleurs

La comparaison de l'ampleur et de la tendance des volumes de transfert de bitcoins sur le réseau sur une base mensuelle et annuelle peut être informative.

Le graphique ci-dessus compare la moyenne mensuelle (courbe rouge) du volume de transfert à la moyenne annuelle (courbe bleue) ce qui permet d’apprécier les changements relatifs du sentiment dominant sur le réseau, et aussi aider à identifier quand les tendances pivotent concernant l'activité des acteurs du marché. Jetons un oeil au graphique, puis nous le commenterons ensuite.

Volumes sur le bitcoin

Glassnode

Pour faire simple, si la courbe rouge mensuelle est supérieure à la courbe bleue annuelle, alors cela indique une expansion de l'activité sur la blockchain, ce qui est typique de l'amélioration des fondamentaux du réseau, et une utilisation croissante de celui-ci.

A l’inverse, si la courbe rouge mensuelle est inférieure à la courbe bleue annuelle, alors cela indique une contraction de l'activité sur la chaîne, typique d'une détérioration de l'attractivité du réseau, et d'une baisse de l'utilisation des acteurs du réseau.



Force est de constater que depuis le 8 novembre 2023 - date à laquelle la courbe mensuelle a croisé la courbe annuelle - l’activité sur le réseau bitcoin a nettement repris des couleurs.

Cela s’explique principalement par une anticipation des acteurs du réseau sur l’approbation imminente des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Fin de 2023, il était quasiment certain que le régulateur américain allait accepter ces produits boursiers afin que les investisseurs puissent s’exposer au bitcoin en direct. Naturellement, nombreux sont ceux qui se sont positionnés en amont de l’approbation officielle, en anticipant les flux de capitaux dans les ETF. Pari gagnant pour celles et ceux qui ont agi de la sorte.

Spéculateurs VS Investisseurs : RHODL Ratio Le RHODL Ratio est un oscillateur qui permet, d’une certaine manière, de comparer la richesse en dollars détenue par les nouveaux arrivants (sur une semaine) par rapport aux plus anciens investisseurs (entre un et deux ans). Jetons un œil au graphique puis nous détaillons ensuite le RHODL Ratio. RHODL Ratio

Glassnode

Hausse de la spéculation : Une tendance à la hausse du ratio RHODL (flèche rouge ci-dessus) suggère une augmentation de la richesse en USD détenue par de nouveaux acheteurs de bitcoins (sur une semaine). Un mouvement typique de la reprise du marché haussier et des pics de spéculation.

Hausse de la dominance des anciens bitcoins : Une tendance à la baisse du ratio RHODL (flèche verte) indique une dominance de la richesse en USD détenue par les acteurs détenant des bitcoins "anciens" qui ont été acquis entre 1 et 2 ans auparavant. Cette baisse du RHODL suggère une tendance d’accumulation et d’une conservation des bitcoins à moyen-long terme. Autrement dit, les BTC deviennent en moyenne plus âgés (par rapport à leur date d’achat).

Encore une fois, l’argent frais se retranscrit dans le RHODL Ratio. La spéculation est là. Mais pour combien de temps ?

Pour corroborer le graphique précédent, on peut isoler les bitcoins stockés dans chaque composante de tranche d'âge (1 semaine VS 1 an-2 ans), ce qui permet de visualiser ce transfert de richesse au cours du cycle.

Aux plus bas des marchés baissiers , la cohorte des investisseurs détient une proportion dominante de la richesse, la courbe bleue (dans le graphique ci-dessous) 1 an-2 ans atteignant son sommet de cycle.





Au sommet des marchés haussiers , la cohorte des spéculateurs domine désormais l'offre, avec la courbe courge (dans le graphique ci-dessous) sur 1 semaine culminant, tandis que les prix atteignent leur sommet cyclique.

Une fois de plus, une cassure du marché vers de nouveaux ATH correspond à un changement de domination, où le capital détenu par les nouveaux spéculateurs dépasse celui détenu par les investisseurs à plus long terme.

RHODL Ratio

Glassnode

Les spéculateurs

Sur le graphique suivant, nous observons que globalement les détenteurs à court terme de bitcoins, c'est-à-dire la part des BTC qui ont été déplacés (achat, vente ou transfert) entre 1 jour et 3 mois, reprennent des couleurs.

Alors que cette catégorie de bitcoins en circulation ne représentait que 12% de l’ensemble des bitcoins en circulation en novembre 2022, c’est-à-dire lorsque FTX de Sam Bankman-Fried s’est écroulé, elle représente désormais presque 40% des bitcoins en circulation. Ce qui signal l’enthousiasme des acteurs du réseau, notamment avec un retour en force des spéculateurs avec la flambée du bitcoin.



Realized Cap HODL Waves

Glassnode

Les investisseurs

La tendance est clairement inversée pour les détenteurs de longue durée. Le graphique suivant affiche la part (en pourcentage) des BTC acquis entre 1 an et 7 ans. Les “vieux” BTC en circulation sur le réseau a, comme d’habitude, nettement tendance à diminuer quand le bitcoin atteint de nouveaux sommets.

Realized Cap HODL Waves Glassnode

Pendant les périodes obscures du cours du bitcoin, les détenteurs à long terme accumulent de l’offre. Alors que pendant les périodes d’euphorie, les vieilles mains distribuent leurs pièces coûteuses entre les mains des taureaux spéculateurs (ce qui permet de retourner la tendance en faveur des ours, vendant des pièces bon marché à perte). Un comportement complètement inversé par rapport aux jeunes mains comme on a pu le voir dans les graphiques précédents.

Grâce à l’étude des cycles de comportements des crypto-investisseurs, nous pouvons élaborer des hypothèses concernant l’équilibre de l’offre et de la demande. Nous pouvons constater que le modus operandi de la “smart money” est similaire au fil du temps : accumuler de l’offre bon marché dans les phases de “bear market” pour réaliser des bénéfices des mois/années plus tard dans les phase d’euphorie de “bull market”.

Vous vous dites sûrement qu’il suffit de suivre tout simplement les mouvements des vieilles mains en répliquant leurs opérations. Cependant les démons de l'appât du gain et du FOMO secouent les investisseurs lorsque les marchés décollent. La gestion des émotions dans un marché aussi volatil que les actifs numériques se révèle être un vrai duel avec soi-même. Gérer ses émotions afin de prendre place aux côtés de la smart money et savoir sortir avant qu’il ne soit trop tard s'avère être un véritable parcours du combattant.

Prises de profits sur le bitcoin

Les prises de profits explosent à des niveaux similaires à ceux de janvier 2021, lorsque le bitcoin était également en pleine ascension. Les pics de prises de profits atteignent 3,6 milliards de dollars sur 24 heures. En revanche, à l’époque, il a fallu attendre 10 mois après ce pic de prises de profits pour voir le BTC atteindre son sommet de 68 900 dollars avant qu’il ne tombe à son creux absolu autour des 15 500 dollars un an plus tard.

Prises de profits

Glassnode

Flux dans les ETF Bitcoins Spot

Ce sont les ETF Bitcoin Spot qui alimentent principalement la hausse du bitcoin depuis le début de l’année, notamment avec une journée record d’entrées nettes dans ces produits boursiers mercredi. Ce n’est pas moins de 1,05 milliard de dollars qui ont ruisselé dans les ETF sur une seule journée. Plus globalement, l’ensemble des dix ETF Bitcoin affichent 57,86 milliards de dollars d’actifs sous gestion, ce qui représente 4,16% de l’ensemble des bitcoins en circulation. L’ETF Bitcoin de BlackRock (IBIT), qui affiche les volumes les plus importants, détient désormais quasiment 16 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Flux de capitaux dans les ETF Bitcoin Spot

SoSo Value