L'Inde organise les plus grandes élections du monde à partir de ce mois-ci. Près d'un milliard de personnes ont le droit de voter et le Premier ministre Narendra Modi est en position de force.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

L'élection des 543 sièges de la chambre basse du parlement, appelée Lok Sabha, pour un mandat de cinq ans. Pour gouverner, un parti ou une coalition a besoin d'une majorité simple de 272 sièges. La dernière fois, le Bharatiya Janata Party (BJP) du Premier ministre Narendra Modi a remporté 303 sièges, suivi par le Congrès national indien (CNI), principal parti d'opposition, qui en a remporté 52.

Outre les sièges contestés, le président de l'Inde peut nommer jusqu'à deux Anglo-Indiens à la Lok Sabha.

OÙ ET QUAND CELA SE PASSE-T-IL ?

Les élections se dérouleront en sept phases, en partie pour assurer une sécurité suffisante dans les bureaux de vote de ce vaste pays. Les électeurs peuvent faire leur choix en appuyant sur un bouton d'une machine à voter électronique, utilisée pour la première fois en Inde en 1982 et plus largement depuis le début des années 2000.

Les votes seront comptés le 4 juin, après les scrutins des 19 et 26 avril, des 7 et 13 mai, des 20 et 25 mai et du 1er juin.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Le pays le plus peuplé du monde applique le système du scrutin uninominal à un tour, selon lequel les électeurs votent pour un seul candidat dans une circonscription et le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix remporte le siège. L'âge du droit de vote est de 18 ans et les candidats doivent être âgés d'au moins 25 ans.

Au total, 968 millions d'électeurs sont inscrits, dont 497 millions d'hommes et 471 millions de femmes. Un pourcentage plus élevé d'électrices que d'électeurs est susceptible de voter pour la deuxième fois consécutive.

QUI SONT LES PRINCIPAUX CANDIDATS ?

Modi est en tête de la course, suivi de son adjoint de facto Amit Shah et du principal représentant de l'opposition, Rahul Gandhi, du parti du Congrès. La mère de Gandhi, Sonia, matriarche de la dynastie Nehru-Gandhi, ne se présente pas cette fois-ci.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

Modi vise un troisième mandat consécutif, un record, à l'instar du premier Premier ministre de l'Inde, Jawaharlal Nehru. Selon lui, une nouvelle victoire écrasante de l'Alliance démocratique nationale, dirigée par le BJP, est essentielle pour atteindre son objectif de faire passer l'Inde du statut de pays à revenu intermédiaire à celui d'économie développée d'ici à 2047. La cinquième économie mondiale a connu une croissance rapide ces dernières années et Modi a "garanti" qu'il la ferait passer à la troisième place s'il remportait les élections.

Le BJP tire son soutien principalement des hindous, qui représentent 80 % des 1,42 milliard d'habitants du pays et pour lesquels Modi a tenu, au début de l'année, une promesse clé du parti, à savoir la construction d'un grand temple hindou sur un site contesté.

L'alliance de l'opposition "INDIA", qui est en grande partie un regroupement de centre gauche de plus de deux douzaines de partis disparates, affirme qu'une victoire pour elle est essentielle pour sauver la structure démocratique et laïque du pays, aider les communautés marginalisées, augmenter les prix pour les agriculteurs et créer des emplois pour les jeunes. Les sondages d'opinion, dont le bilan est mitigé en Inde, prédisent une nouvelle défaite de l'alliance du Congrès aux mains du BJP.