Bourse Zurich: le SMI perd un peu d'élan après l'ouverture de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi. Le SMI, qui avait approché les 9630 points vers le milieu de l'après-midi, a reperdu un peu d'élan après l'ouverture de Wall Street, tout en terminant juste sous les 9600 points. En Suisse, ABB s'est offert une apparition remarquée avec le départ sans préavis du directeur général Ulrich Spiesshofer.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée. Le fort recul d'IBM pesait sur le Dow Jones alors que des résultats solides d'autres entreprises et des signaux encourageants sur l'économie chinoise soutenaient les autres indices.

"Les inquiétudes liées au ralentissement de la croissance mondiale se sont un peu apaisées après des données chinoises meilleures que prévu, avec en premier lieu une croissance au premier trimestre supérieure aux estimations", ont souligné les analystes de Charles Schwab.

Le tassement des prévisions de croissance en Allemagne pour l'année en cours et l'érosion de l'inflation en zone euro en mars sont venus peser un peu sur l'ambiance. Le Japon avait déjà développé dans la nuit des symptômes de refroidissement conjoncturel.

Le SMI a terminé en hausse de 0,17% à 9596,60 points, avec un plus haut à 9628,41 points et un plus bas à 9571,09 points. Le SLI a gagné 0,63% à 1506,85 points et le SPI a reculé marginalement de 0,03 % à 11'495,14 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé, huit reculé et le bon Schindler a fini stable.

La présence des poids lourds Novartis (-2,6%) et Roche (-1,0%) dans le camp des perdants a freiné l'indice, alors que la lanterne rouge est revenue à Sonova (-3,8%) suivi par Lonza (-3,0%).

Novartis a enregistré en étude de phase III des données prometteuses avec le Zolgensma contre l'amyotrophie spinale (SMA) de type 1 chez des enfants de moins de cinq ans.

Roche s'est offert une poussée de croissance au premier trimestre de près de 10% à 14,83 milliards de francs suisses, portée à la fois par la résistance de ses produits en fin de cycle et par les nouveautés issues de son incubateur.

Le 3e poids lourd Nestlé (+0,2%) publie sa copie trimestrielle jeudi et a fait l'objet d'une dégradation à "pondérer au marché" de la recommandation émise par la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Largement en tête du podium, on trouve ABB (+5,4%) dont le titre s'est envolé dans la foulée du retrait de son patron Ulrich Spiesshofer. Le président Peter Voser assurera l'intérim et la recherche d'un successeur a été lancée. Le groupe d'ingénierie en a profité pour dévoiler - par surprise également - sa performance trimestrielle, marquée certes par une croissance des recettes, mais aussi par un tassement de la rentabilité.

Le podium est complété par AMS (+3,6%) et Swatch (+3,4%).

Temenos (+3,4%) a publié mardi soir des résultats intermédiaires qui semblaient ne pas séduire que la direction du développeur genevois de logiciels bancaires.

Richemont (+2,9%) a aussi fini dans le top 5.

Les bancaires Credit Suisse (+2,8%), UBS (+2,0%) et Julius Bär (+1,8%) ont également eu le vent en poupe.

Sur le marché élargi, GAM (+15,1%) s'est envolé sur de bonnes perspectives pour le gestionnaire d'actifs, alors que les sorties de fonds se sont poursuivies au 1er trimestre. Le groupe a affirmé qu'il allait remonter la pente et liquidera les fonds controversés d'ici l'été.

Sulzer (+2,3%) a bien entamé 2019 avec une hausse de 9,3% des entrées de commandes au 1er trimestre. Tous les marchés finaux ont contribué à la croissance, a précisé l'entreprise de Winterthour.

Panalpina (+0,7%) en cours de rachat par le danois DSV, a vu son bénéfice trimestriel bondir de 15% et son chiffre d'affaires augmenter de 5%. La reprise par DSV "mobilise beaucoup de ressources en termes de management", a relevé le directeur général Stefan Karlen, mais n'entrave pas la marche des affaires.

Zur Rose (+0,1%), Inficon (-0,3%) et Lalique (+1,0%) ont également rendu leurs rapports intermédiaires.

Calida (-4,1% ou, 1,30 franc) et la BC de Lucerne (-1,4% ou 6,50 francs suisses) étaient traitées hors dividende de respectivement 0,80 franc et 12,05 francs suisses.

