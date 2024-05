Les contrats à terme sur les bovins vivants et d'engraissement du Chicago Mercantile Exchange se sont redressés mercredi, dans la perspective d'un renforcement des marchés au comptant, tandis que les contrats à terme sur les porcs maigres ont continué à subir la pression des données montrant que les conditionneurs américains traitent une surabondance de viande de porc, ont indiqué les analystes.

Les négociants étaient encore en train d'analyser les dernières données gouvernementales sur la production porcine, qui montrent que les transformateurs de porcs ont abattu environ 50,6 millions de porcs depuis le début de l'année, contre 50,3 millions l'année dernière.

Mercredi, les transformateurs de viande ont abattu environ 484 000 porcs, soit 4 000 animaux de plus qu'il y a une semaine et 469 758 de plus qu'il y a un an, selon les données du ministère américain de l'agriculture.

Sur les marchés des bovins, les négociants ont indiqué que les prix sur le marché au comptant devraient rester fermes car les marges des conditionneurs retombent enfin dans les chiffres noirs et stimulent l'activité d'achat. Mais les programmes réduits des usines avant le week-end du Memorial Day devraient limiter la demande d'achat, ont-ils déclaré.

Les contrats à terme sur le porc de juin de la CME ont terminé en baisse de 1 cent, à 95,400 cents la livre, après avoir chuté à leur prix le plus bas depuis le 14 février.

Les bovins vivants de juin du CME ont clôturé en hausse de 1,2 cent à 184,175 cents la livre. Les bovins d'engraissement d'août ont augmenté de 3,075 cents pour s'établir à 262,900 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter ; Rédaction d'Alan Barona)