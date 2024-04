Les contrats à terme sur le bétail vivant du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont augmenté lundi, grâce à une vague de transactions techniques et à la vigueur des prix de gros qui ont permis aux contrats de rebondir après les creux de ces derniers mois, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement ont pour la plupart baissé, tandis que les contrats à terme sur les porcs maigres se sont raffermis en raison de la demande, ont indiqué les négociants.

La semaine dernière, les contrats à terme sur les bovins vivants ont plongé à leur plus bas niveau depuis la mi-janvier, les inquiétudes concernant la demande de viande bovine et les rapports sur la grippe aviaire chez les vaches laitières ayant déclenché une liquidation des fonds à l'approche du week-end. Les autorités américaines ont déclaré jeudi que la grippe aviaire avait infecté pour la première fois un troupeau laitier dans l'Ohio et qu'elle avait été détectée dans d'autres troupeaux au Kansas et au Nouveau-Mexique.

Malgré les assurances données par certains responsables gouvernementaux quant à la sécurité des approvisionnements alimentaires, les ventes techniques ont accéléré la chute du marché vendredi, selon les négociants.

Selon Dan Norcini, négociant indépendant en bétail, la question qui se pose actuellement aux négociants à terme et aux fonds spéculatifs est de savoir si l'appétit du public pour la viande de bœuf va se calmer, juste au moment où les États-Unis entrent dans la saison des grillades.

Mais la demande semble rester ferme : Lundi, le ministère américain de l'agriculture a indiqué que les prix de la découpe de bœuf en boîte de choix étaient de 301,75 dollars par quintal, soit une hausse de 4,59 dollars par rapport à vendredi, tandis que la découpe sélectionnée était de 301,48 dollars par quintal, soit une hausse de 6,78 dollars.

"Cela a apaisé les craintes du marché concernant l'étouffement de la demande de bœuf parmi les consommateurs et le retrait des acheteurs de bœuf", a déclaré M. Norcini.

Pendant ce temps, l'USDA a estimé que la valeur de découpe des carcasses de porc < PRK-MAN-CARCS> a augmenté lundi pour atteindre son plus haut niveau depuis le 19 septembre 2023, ce qui reflète la forte demande et la vigueur du marché au comptant, ont déclaré les négociants.

Les bovins vivants de juin du CME se sont établis en hausse de 1,275 cents à 173,325 cents la livre. Les contrats à terme les plus actifs sur les bovins d'engraissement de mai se sont établis en baisse de 1 cent à 237,175 cents la livre.

Les porcs de juin activement négociés ont atteint un sommet de 108,35 cents la livre et se sont établis en hausse de 0,025 cent à 107,925 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter ; Rédaction d'Alan Barona)