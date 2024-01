Ottawa (awp/afp) - L'inflation a légèrement augmenté au Canada en glissement annuel en décembre à 3,4%, en raison surtout de la progression des prix de l'essence, a annoncé mardi Statistique Canada.

De nombreux économistes avaient prévu cette petite hausse sur un an en raison notamment d'une diminution des prix de l'essence un an plus tôt, en décembre 2022.

En novembre, l'indice des prix à la consommation (IPC) avait progressé de 3,1% sur un an.

Sur un mois, les prix ont reculé de 0,3% en décembre.

Outre la hausse du coût de l'essence, "l'augmentation des tarifs aériens et des prix du mazout, des véhicules automobiles et des loyers a également contribué" à la progression de l'inflation, a indiqué l'agence fédérale dans un communiqué.

L'institut de la statistique a précisé que, en raison de la forte hausse durant les fêtes, "les prix du transport aérien ont progressé de 31,1% au Canada d'un mois sur l'autre en décembre".

Le prix des loyers, notamment au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique -- les trois provinces les plus peuplées du Canada -- est lui en hausse de 7,7% sur un an.

Le coût des aliments a crû de 4,7% et celui des véhicules automobiles a progressé de 2,3%.

"La recrudescence de l'inflation canadienne va en faire pâlir plus d'un", a réagi dans une note l'économiste de la banque Desjardins Royce Mendes.

Bien que ce dernier rappelle que cette hausse était anticipée par les analystes, "le rythme sous-jacent des pressions sur les prix semble plus rapide que prévu", a-t-il indiqué.

Après avoir atteint un sommet de 8,1% sur un an en juin 2022, l'inflation canadienne se rapproche ces derniers mois de la fourchette cible de 1 à 3% établie par la banque du Canada, sans toutefois l'atteindre.

En décembre, la banque centrale avait maintenu son taux directeur à 5%, son plus haut niveau depuis 22 ans, mais disait être "préoccupée" par les perspectives d'inflation.

Cette dernière doit faire connaître son prochain taux directeur la semaine prochaine.

"Nous continuons de penser que la banque centrale va commencer à réduire ses taux en avril pour empêcher l'économie de sombrer dans une récession plus profonde", a conclu Royce Mendes.

