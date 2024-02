Voici notre commentaire pour le mois de janvier concernant le comportement du fonds Europa One, géré sur nos conseils exclusifs par Cholet Dupont Asset Management.

Performances nettes au 31/01/2024







Le fonds Europa One a réalisé une performance de 1,40% au mois de janvier. Notre benchmark, l'indice Stoxx Europe 600 Net Total Return, a gagné 1,45% sur la même période. Nous évoluons donc de concert avec l'indice sur ce premier mois de l'année 2024.

Les principaux contributeurs à la performance en janvier ont été ASML Holding (+17,09%), Rheinmetall (+13,17%), Ringkjøbing Landbobank (+12,36%), Novo Nordisk (+10,99%) et Saab (+10,73%). Les plus grands destructeurs de performance ont été SMA Solar Technology (-21,16%), Bénéteau (-10,74%), Verbund (-9,99%), Diploma (-8,99%) et Alfen (-6,30%).

Le fonds comporte 45 lignes relativement équipondérées. Les cinq plus grandes positions étant LVMH, Ringkjøbing Landbobank, Novo Nordisk, Sopra Steria et Heidelberg Materials. Au mois de janvier, nous avons initié de nouvelles positions avec Wavestone, Banca Mediolanum, Biogaia, Kongsberg Gruppen et OVH Groupe et vendu Infineon Technologies, Ashtead Group, Thales, Verallia et Astrazeneca.

Ce début d'année a été marqué par la persistance de la hausse des valeurs technologiques, notamment aux Etats-Unis. En Europe, l'ambiance est plus terne avec des indices moins vigoureux.

L'inflation reste un sujet central de préoccupation pour les marchés. Après une période prolongée de hausse des prix, certains signes indiquent que l'inflation pourrait commencer à se stabiliser, bien que toujours au-dessus des objectifs des banques centrales. Les derniers chiffres montrent une légère décélération de l'indice des prix à la consommation dans plusieurs économies clés, suggérant que les mesures prises pour freiner l'inflation pourraient commencer à porter leurs fruits.

En réponse à l'inflation persistante, les banques centrales maintiennent une posture monétaire restrictive. La Réserve Fédérale des États-Unis, la Banque Centrale Européenne, et d'autres institutions importantes ont signalé leur intention de continuer à maintenir des niveaux élevés pour éviter une surchauffe de l'économie. Ces actions visent à assurer un atterrissage en douceur et à ramener l'inflation à des niveaux gérables.

La croissance économique mondiale montre des signes de ralentissement, en partie à cause des politiques monétaires plus strictes. Les prévisions de croissance du PIB ont été ajustées à la baisse pour plusieurs grandes économies. Cependant, il est important de noter que certaines régions et certains secteurs continuent de montrer de la résilience. Parmi nos convictions thématiques, citons l'intelligence artificielle sur laquelle nous sommes positionnés depuis plusieurs années avec des valeurs dans les semiconducteurs, des entreprises de services numériques (ESN) ou des acteurs de l'infrastructure cloud.