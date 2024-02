La plateforme de commerce électronique Daraz Group, propriété d'Alibaba, a annoncé des licenciements dans l'ensemble du groupe afin "d'adopter une structure plus rationalisée et plus agile", a déclaré mardi le directeur général par intérim James Dong dans une note interne adressée aux employés et consultée par Reuters.

La note ne mentionne pas le nombre de personnes concernées par le licenciement. Daraz a refusé de commenter le pourcentage ou le nombre absolu d'employés concernés par ses activités au Pakistan, au Bangladesh, au Népal, au Sri Lanka et au Myanmar.

"C'est à contrecœur que nous ferons nos adieux à de nombreux membres précieux de la famille Daraz", indique la note de service adressée au personnel.

L'année dernière, Daraz a déclaré à Reuters qu'il employait 3 000 personnes dans ses différentes zones géographiques, avant que le marché du commerce électronique ne réduise ses effectifs de 11 % en raison de conditions de marché difficiles, de la crise ukrainienne, de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, d'une inflation galopante, d'une augmentation des taxes et d'une diminution des subventions gouvernementales, entre autres.

"Malgré nos efforts pour explorer différentes solutions, notre structure de coûts reste en deçà de nos objectifs financiers. Face à des défis sans précédent sur le marché, nous devons prendre des mesures rapides pour assurer la viabilité à long terme et la croissance continue de notre entreprise", a déclaré M. Dong.

Il a ajouté que le groupe prévoyait de se concentrer sur l'amélioration proactive de l'expérience des consommateurs en diversifiant les offres de produits à valeur ajoutée, en élargissant les catégories de produits et en améliorant l'efficacité opérationnelle des vendeurs sur sa plateforme.

En janvier, le groupe de commerce électronique a nommé James Dong au poste de PDG par intérim, en remplacement du PDG sortant Bjarke Mikkelsen.

Le Pakistan et le Bangladesh sont les plus grands marchés du groupe, a déclaré l'année dernière le PDG sortant Mikkelsen.

Fondé en 2012 au Pakistan en tant que détaillant de mode en ligne, Daraz a ensuite été racheté par le géant chinois de l'internet Alibaba en 2018.

L'entreprise couvre quatre domaines clés : le commerce électronique, la logistique, l'infrastructure de paiement et les services financiers. Elle compte plus de 30 millions d'acheteurs, 200 000 vendeurs actifs et plus de 100 000 marques, a déclaré la société à Reuters.