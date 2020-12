De la viande artificielle autorisée à la vente à Singapour

Singapour (awp/afp) - De la viande artificielle de poulet va pouvoir être proposée prochainement dans des restaurants de Singapour après un feu vert des autorités locales, "une première mondiale" selon la start-up américaine à l'origine du projet.

Eat Just, qui travaille sur ce projet de viande de laboratoire cultivée à partir de cellules animales, a annoncé que ses morceaux de poulet avaient été autorisés à la vente par l'agence de sécurité alimentaire de la cité-Etat d'Asie du Sud-Est.

Il s'agit "d'une avancée pour l'industrie alimentaire mondiale", a-t-elle souligné dans un communiqué reçu mercredi, alors que de nombreuses sociétés cherchent des moyens de produire de la viande avec un impact moindre sur l'environnement.

"Je suis persuadé que l'autorisation du régulateur pour notre viande cultivée sera la première d'une série à Singapour et dans d'autres pays dans le monde", a relevé Josh Tetrick, co-fondateur et PDG de Eat Just.

"Eat Just a soumis une demande de vérification", a confirmé l'agence de sécurité alimentaire singapourienne mercredi. Son produit "a été déclaré propre à la consommation dans les quantités prévues et a été autorisé à la vente à Singapour comme ingrédient des nuggets Eat Just", a ajouté l'agence.

Eat Just a indiqué avoir produit plus de 20 lots de viande de poulet artificielle dans des bioréacteurs de 1.200 litres avant de soumettre sa production à des tests de qualité et de sécurité.

La consommation de viande mondiale devrait augmenter de 70% d'ici 2050, et la viande artificielle pourrait bientôt répondre à une partie de la demande, selon la start-up, alors que les scientifiques considèrent que cette tendance est l'un des moteurs du changement climatique.

L'élevage pour la consommation de viande est une source de méthane, un gaz qui favorise l'effet de serre. Et dans certains pays comme le Brésil ce secteur contribue à la destruction des forêts qui sont des barrières naturelles au réchauffement climatique.

La demande pour des alternatives à la viande se développe mais les produits disponibles actuellement sont à base de végétaux.

Des dizaines de start-up travaillent aussi sur des projets de viande artificielle dans le monde mais la production était restée jusqu'à présent expérimentale.

Si la viande de laboratoire a longtemps été considérée comme beaucoup trop coûteuse pour pouvoir concurrencer l'élevage, Eat Just assure avoir fait "des progrès considérables" pour réduire les coûts.

"Dès le début nous aurons un prix similaire au poulet haut-de-gamme d'un restaurant chic", a indiqué un porte-parole à l'AFP.

Il n'a pas révélé le prix des nuggets mais a précisé que ce produit sera disponible prochainement dans un premier restaurant à Singapour, et que d'autres produits comme des blancs de poulet suivront.

Eat Just espère parvenir à un prix inférieur à celui du poulet classique au cours des prochaines années.

"En collaborant avec le secteur agricole dans son ensemble et des politiques visionnaires, des compagnies comme la nôtre peuvent aider à répondre à la demande en hausse pour les protéines animales d'une population qui atteindra 9,7 milliards d'ici 2050", a noté Josh Tetrick.

Singapour encourage le développement des start-up des nouvelles technologies agricoles et alimentaires.

L'agence de sécurité alimentaire a mis en place une procédure spéciale pour tester les produits alimentaires expérimentaux avant une éventuelle mise en vente.

