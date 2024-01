Les actions américaines ont raté leur première séance de l'année. Ça spécule déjà pour savoir si c'est la fin du monde ou juste une mini-péripétie. La journée sera marquée par la publication, post-séance européenne, du compte rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine. Côté marchés boursiers, le réveil est un peu compliqué ce matin en Asie Pacifique.

Je ne sais pas précisément sous quel signe sera placée cette année 2024, mais je peux vous dire que les déclarations péremptoires et les réactions à l'emporte-pièce vont continuer à fleurir, parce que tout le monde a l'air d'adorer ça. Hier, avant la première séance boursière 2024, la sémantique tournait plutôt autour de l'optimisme, d'une année qui s'annonce bien et tutti quanti. Mais après un démarrage poussif, on voit déjà resurgir le vocabulaire de la pause ("Nan, mais c'était cousu de fil blanc, Raoul, les marchés avaient besoin d'une respiration"), de la jubilation morbide ("je vous l'avais dit, tas de cons, que ça pouvait pas tenir cette hausse") voire de la capitulation ("C'est la fin. Il va falloir vendre le domaine de Sologne, Bernadette"). Comme je n'ai aucun talent personnel pour la panique et que je n'ai absolument aucune idée de la couleur des indices à la fin de la journée, et encore moins à la fin du mois, je vais me contenter ce matin de vous raconter la séance d'hier.

La bourse américaine a donc démarré son année 2024 en se prenant les pieds dans le tapis, ce qui a entraîné les cris d'orfraie précités. Enfin les valeurs technologiques américaines ont commencé l'année 2024 en se prenant les pieds dans le tapis, entraînant le S&P500 (-0,6%) et le Nasdaq 100 (-1,7%) à la baisse. Le vieux Dow Jones en a profité pour faire un bras d'honneur au reste de la cote en s'adjugeant 0,07% et un nouveau record. Il s'est appuyé sur le très défensif secteur de la santé, grâce à Amgen et Johnson & Johnson côté laboratoires et UnitedHealth côté assurance. A l'inverse, Apple a décroché de 3,6% et le reste de l'aréopage techno-magique a suivi dans le rouge. Quand les sept plus grosses capitalisations américaines montent, tout va bien, mais quand elles baissent de conserve, c'est plus compliqué.

La méforme d'Apple est due à un changement de recommandation chez Barclays, qui conseille désormais à ses clients de souspondérer le titre, valorisé 161 USD (contre 192,53 USD avant la séance de la veille). Le bureau d'études pense que la croissance de la marque à la pomme va rester modeste et que sa juteuse division services devrait être moins flamboyante à cause de la pression réglementaire qui monte un peu partout. J'ajoute que parmi les nombreuses prédictions 2024 qui ont circulé dernièrement, on retrouvait souvent la méforme d'Apple, qui s'est de surcroît fait plutôt discret sur l'intelligence artificielle ces derniers mois, contrairement à ses bruyants confrères méga-capitalisés. Cela laisse penser à certains que Microsoft pourrait lui ravir le sceptre de première capitalisation mondiale dans un avenir proche. Apple pèse depuis hier soir 2900 Mds$ et Microsoft 2760 Mds$, soit un écart réduit à 5%. Le groupe créé par Bill Gates surfe toujours sur son offensive pionnière dans l'IA avec ChatGPT, sans avoir, pour l'instant, à subir un retour de manivelle économico-éthico-régulatoire.

En Europe, le début d'année boursier était tout à fait semblable à ce que peut réserver une séance inaugurale : un peu sans queue ni tête et sans enseignement à en tirer. Les bourses de Paris et de Londres ont démarré en baisse de moins de 0,2%, pendant que Bruxelles et Francfort grappillaient quelques points. Le seul véritable décalage à signaler est celui de l'AEX à Amsterdam, plombé par la baisse de 2,5% d'ASML et ASM International. Les deux stars des machines de production de semiconducteurs ont été étrillées par la confirmation de l'offensive diplomatique américaine qui conduit à restreindre les exportations de matériel de pointe à destination de la Chine. Enfin, il faudra attendre ce matin pour le retour en selle de Zurich, puisque la Suisse bénéficiait d'un jour de ripaille supplémentaire pour la Saint-Berchtold.

Pour la seconde séance de l'année, les regards se tourneront ce soir vers la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, celle qui avait conforté le marché dans son sentiment que les baisses de taux directeurs approchaient à grands pas aux Etats-Unis. Les investisseurs y trouveront-ils de nouveaux enseignements ? Réponse à 20h00. Dans le reste de l'actualité, le rebond de début de semaine du pétrole s'est brutalement dégonflé. L'or noir fluctue avec les tensions en Mer Rouge, mais la vigueur de la production de pétrole de schiste aux Etats-Unis a réduit sa sensibilité aux événements au Moyen-Orient. En Chine, les investisseurs continuent à interpréter les micro-signaux, à défaut de macro-croissance. Ainsi le secteur du jeu vidéo, laminé il y a quelques semaines, a retrouvé des couleurs après le limogeage du haut fonctionnaire qui tenait le bâton sectoriel. Il en faut peu pour être heureux. Ceci dit, cela reste insuffisant pour remettre Hong Kong sur des rails, puisque le Hang Seng se dirige vers une seconde séance de forte baisse.

Ailleurs en Asie Pacifique, les bourses japonaises sont toujours fermées et ne rouvriront que demain. La Corée du Sud est chahutée par son large compartiment technologique dans le sillage du Nasdaq. Taiwan et l'Australie sont aussi en baisse marquée. L'Inde tient un peu mieux le choc mais recule malgré tout. Les indicateurs avancés européens sont bien ancrés dans le rouge.

Les temps forts économiques du jour

La journée débutera avec le PMI Manufacturier en Suisse (09h30) suivi de près par la variation du chômage en Allemagne (09h55). Plus tard, aux Etats-Unis, nous aurons l'ISM Manufacturier et les offres d'emploi JOLTS (16h00) puis les minutes de la dernière réunion de la Fed (20h00). Tout l'agenda ici.

L'euro recule à 1,0961 USD. L'once d'or flirte avec 2065 USD. Le pétrole a lourdement rechuté, avec un Brent de Mer du Nord à 75,85 USD le baril et un brut léger américain WTI à 70,45 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 3,93%. Le bitcoin se négocie à 45 200 USD.

Les principaux changements de recommandations

Abb : Morgan Stanley maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 29,50 à 31,50 CHF.

Accor : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 37 à 42 EUR.

Akzo Nobel : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 60 à 68,50 EUR.

Alstom : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer et réduit l'objectif de cours de 8,50 à 8 EUR.

AP Moller Maersk : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 9400 DKK à 13000 DKK.

Ashmore Group : Numis dégrade sa recommandation de conserver à vendre avec un objectif de cours de 170 GBX.

Astrazeneca : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 12500 GBX à 11000 GBX.

Auto1 Group : Morgan Stanley démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 4,60 EUR.

Bmw : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 110 à 115 EUR.

Dassault Aviation : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 181 à 193 EUR.

Delivery Hero : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 44 à 40 EUR.

Equinor : SEB Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 410 NOK à 375 NOK.

GSK : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1550 GBX à 1900 GBX.

Inventiva : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 7,50 à 6 EUR.

Kering : Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 430 à 420 EUR.

Novo Nordisk : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 430 à 465 DKK.

Roche Holding : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 285 à 275 CHF. Wolfe Research dégrade sa recommandation de surperformance à performance de marché

Sampo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 48,50 à 43 EUR.

Sanofi : Wolfe Research améliore sa recommandation de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 105 EUR.

Schroders : Numis maintient sa recommandation de réduction et relève l'objectif de cours de 350 GBX à 375 GBX.

Tecan Group : Baader Helvea passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 417 CHF à 400 CHF.

Topdanmark : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 270 DKK à 300 DKK.

Trainline : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 350 GBX à 384 GBX.

Trifork Holding : SEB Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 148 DKK.

UBS Group : Zacks passe de neutre à sousperformance.

Veolia Environnement : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 34,30 à 37,30 EUR.

Zalando : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 27 à 26 EUR.

Zealand Pharma : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 430 à 485 DKK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Atos va entamer une phase de due diligence avec Airbus sur la base d'une offre indicative d'une valeur d'entreprise de 1,5 à 1,8 milliard d'euros pour BDS.

Le fisc renonce à une procédure en justice contre LVMH.

Les livraisons d'avions d'Airbus auraient légèrement dépassé l'objectif de 720 en 2023, selon plusieurs sources.

Les ventes de voitures neuves en Italie ont augmenté de 5,9% sur un an en décembre. La part de marché de Stellantis dans la péninsule est ressortie à 26,8% sur la période.

Equasens prend une participation de 70% dans Digipharmacie.

Biolandes Technologies détient directement et indirectement de concert avec Attis 2 un peu plus de 84% du capital et 87,86% des droits de vote de Gascogne, après une conversion d’ORAN. Il n’y aura pas d’offre publique sous 12 mois.

Les principales publications du jour : Argan...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Tesla atteint son objectif de livraisons mais se laisse distancer par BYD au T4.

HSBC va lancer l'application Zing pour rivaliser avec Wise et Revolut.

KKR acquiert Global Atlantic Financial Group.

The Travelers Companies a finalisé l'acquisition de Corvus Insurance, spécialiste de la cyber-assurance.

SoftwareOne acquiert Novis Euforia, un fournisseur de services SAP et cloud.

Chevron prévoit jusqu'à 4 Mds$ de charges comptables au T4, en raison de soucis réglementaires en Californie.

AstraZeneca signe un accord de licence mondiale exclusive avec Allorion Therapeutics pour un traitement potentiel du cancer du poumon.

Novartis signe une collaboration avec Voyager Therapeutics sur les droits d'une thérapie génique pour le traitement de la maladie d'Huntington et de l'amyotrophie spinale.

Les principales publications du jour : Unifirst, Cal-Maine… Tout l’agenda ici.