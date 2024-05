Des centaines de personnes ont manifesté dimanche à Tunis pour soutenir le président Kais Saied, dans un contexte de critiques généralisées dans le pays et à l'étranger à la suite d'une vague d'arrestations de journalistes, de militants et d'avocats.

L'Union européenne, la France et le Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme ont exprimé leur inquiétude face à ces arrestations et à une descente de police effectuée ce mois-ci au siège de l'ordre des avocats, au cours de laquelle deux avocats critiques à l'égard du président ont été placés en détention.

Ce mois-ci, la police a arrêté 10 personnes, dont des journalistes, des avocats et des représentants de groupes de la société civile, dans le cadre de ce qui a été qualifié de répression par Amnesty International et Human Rights Watch, qui ont appelé la Tunisie à respecter la liberté d'expression et les libertés civiles.

La semaine dernière, les avocats se sont mis en grève, affirmant que l'un des deux avocats arrêtés lors de la descente du barreau avait été torturé, une allégation démentie par le ministère de l'intérieur.

Suite aux critiques internationales, M. Saied a demandé la semaine dernière au ministère des affaires étrangères de convoquer plusieurs ambassadeurs pour protester contre l'ingérence de leurs pays dans les affaires de la Tunisie.

Dans la rue Habib Bourguiba, le principal boulevard de la capitale, les manifestants portaient des photos de Saied et des banderoles demandant à l'Occident de laisser la Tunisie tranquille.

Les partisans de M. Saied, dont la plupart sont arrivés en bus depuis l'extérieur de la ville, ont scandé : "Le peuple veut Kais Saied" : "Le peuple veut Kais Saied".

"Nous sommes ici pour soutenir Saied [...]. Nous sommes contre l'intervention étrangère et les traîtres", a déclaré Ammar Hassen, 37 ans.

"L'Occident déplace ses lobbies et ses traîtres ici pour déstabiliser la Tunisie", a-t-il ajouté.

M. Saied, qui est arrivé au pouvoir à la suite d'élections libres en 2019, a fermé le Parlement deux ans plus tard et a commencé à gouverner par décret. Il a accusé à plusieurs reprises des militants, des groupes de la société civile et ses opposants d'être des traîtres.

La plupart des dirigeants de l'opposition sont en prison depuis des mois, notamment Abir Moussa, chef du Parti constitutionnel libre, et Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahdha.