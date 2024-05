Des dizaines de milliers de personnes ont fui leurs maisons dans un camp de la ville soudanaise d'al-Fashir, selon des militants, après un raid des forces paramilitaires de soutien rapide qui se battent pour s'emparer du dernier bastion de l'armée dans la région du Darfour occidental.

Les troupes des forces de soutien rapide ont attaqué et pillé le vaste camp d'Abu Shouk mercredi, tuant un nombre indéterminé de personnes et en blessant au moins 13, selon les habitants, plus d'un an après le début de la guerre au Soudan.

Environ 60 % des plus de 100 000 habitants ont fui jeudi, selon le Comité de coordination pour les réfugiés et les personnes déplacées, qui supervise les camps de la région. Les combats se sont poursuivis dans d'autres parties d'Al-Fashir vendredi, selon des habitants.

Le RSF et ses alliés ont balayé quatre autres capitales de l'État du Darfour l'année dernière et ont été accusés d'une campagne de meurtres à caractère ethnique contre des groupes non arabes et d'autres abus dans le Darfour occidental - accusations qu'ils ont rejetées.

Ni la RSF ni l'armée n'ont commenté dans l'immédiat les derniers affrontements à Al-Fashir, centre historique du pouvoir. Les deux organisations se sont mutuellement rejeté la responsabilité des violences.

Le conseiller spécial des Nations unies pour la prévention du génocide a déclaré cette semaine qu'il existait un risque de génocide et des allégations selon lesquelles il était déjà en cours.

Alice Wairimu Nderitu a déclaré mardi au Conseil de sécurité des Nations unies que les civils d'Al-Fashir et d'autres régions du Darfour étaient pris pour cible en raison de leur identité et de la couleur de leur peau.

Abu Shouk abrite des survivants des violences qui ont eu lieu au Darfour il y a vingt ans, lorsque les milices janjawids, précurseurs des forces de sécurité soudanaises, ont combattu aux côtés de l'armée soudanaise et ont été accusées de génocide.

Environ un demi-million de personnes supplémentaires se sont installées à Al-Fashir pendant la guerre qui a éclaté entre l'armée et le RSF dans la capitale Khartoum en avril 2023, lorsque les tensions qui couvaient depuis longtemps au sujet de l'intégration des deux forces ont atteint leur paroxysme.

Selon l'organisation caritative Médecins sans frontières (MSF), au moins 85 personnes sont mortes depuis le 10 mai dans le seul hôpital qui fonctionne dans le sud d'Al-Fashir.

Le nombre total de victimes est bien plus élevé, car les civils touchés par les combats dans le nord, l'est et le sud de la ville n'ont pas été en mesure d'atteindre les services médicaux, selon MSF et les habitants.

La RSF a accusé l'armée d'utiliser des boucliers humains et de mener des frappes aériennes de grande envergure, notamment en détruisant la centrale électrique d'al-Fashir.