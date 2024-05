Des groupes de défense des combustibles fossiles ont intenté une action en justice contre le Bureau of Land Management (Bureau de gestion des terres) des États-Unis afin de bloquer un règlement qui augmentera les redevances pour l'exploitation du pétrole et du gaz sur les terres fédérales, dans le cadre d'un effort plus large du gouvernement américain visant à accroître les rendements et à remédier aux effets néfastes sur l'environnement des forages sur les terres publiques.

La Western Energy Alliance, un groupe commercial représentant les compagnies pétrolières et gazières qui forent sur les terres fédérales de l'ouest des États-Unis, et plusieurs autres groupes industriels ont poursuivi l'agence, qui relève du ministère de l'intérieur, devant un tribunal fédéral du Wyoming mercredi. Ils ont fait valoir que la règle découragerait l'exploitation future du pétrole et du gaz, violant ainsi l'obligation du gouvernement de promouvoir ce type d'exploitation.

Le bureau n'a pas souhaité faire de commentaires.

En vertu de la nouvelle politique finalisée le mois dernier, les compagnies pétrolières et gazières devront payer des cautions plus élevées pour garantir que les anciens puits de pétrole et de gaz soient bouchés et restaurés, ainsi que des loyers de location plus élevés, des enchères minimales et des taux de redevance pour les combustibles qu'elles extraient. Cette règle, qui constitue la première mise à jour complète de la réglementation fédérale en matière de location de pétrole et de gaz à terre depuis des décennies, limitera également les forages dans les zones sensibles du point de vue de la faune et de la culture.

Les taux de redevance passeront de 12,5 % à 16,67 %, tandis que les cautions minimales pour les baux passeront de 10 000 $ à 150 000 $.

Les groupes ont déclaré mercredi que ces changements auraient pour effet de décourager le développement futur, de fermer les terres disponibles à la location et d'avoir un impact disproportionné sur les petites entreprises. Ces changements violent les obligations du gouvernement de promouvoir le développement du pétrole et du gaz en vertu de la loi sur la politique et la gestion des terres fédérales (Federal Land Policy and Management Act), de la loi sur les baux miniers (Mineral Leasing Act) et d'autres lois, ont-ils déclaré.

Ils ont demandé à la Cour d'annuler la règle, qu'ils ont qualifiée de "procéduralement déficiente, arbitraire et capricieuse, et contraire à la loi".

Depuis des années, des groupes de défense de l'environnement et de contribuables affirment que la politique américaine d'exploitation du pétrole et du gaz constitue une subvention de fait pour l'industrie des combustibles fossiles, tout en apportant relativement peu d'avantages financiers au public et en causant d'importants dommages à l'environnement. Bon nombre des modifications apportées ont officialisé les dispositions de la loi phare sur le changement climatique du président américain Joe Biden, la loi sur la réduction de l'inflation de 2022 (2022 Inflation Reduction Act).

Environ 10 % du pétrole et du gaz du pays proviennent de forages effectués sur des terres appartenant au gouvernement fédéral.

Le ministère de l'intérieur a déclaré le mois dernier que la règle découragerait les spéculateurs et les acteurs irresponsables, tout en augmentant les rendements et en contribuant à la protection de l'environnement. (Reportage de Clark Mindock, édition d'Alexia Garamfalvi et Richard Chang)