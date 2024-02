Devises : l'Euro pas trop pénalisé par abaissement prévisions

Le 15 février 2024 à 19:56 Partager

Le Dollar aligne une seconde séance de repli, ce qui achève d'effacer les gains de mardi (le Dollar index retombe de -0,4% vers 104,33 après un test des 104,95 48H plus tôt).

L'euro se redresse de +0,4% vers 1,0765$ ce qui ne va pas forcément de soi vu l'actualité du jour.

Le Dollar reperd également 0,4% face au Yen et à au $ canadien et c'est le franc suisse qui se distingue avec +0,65% à 0,88$.



L'euro reste stable face au Yen et face aux devises australes... ce qui peut surprendre alors que les experts de Bruxelles viennent d'abaisser les prévisions de croissance de en zone Euro +1,2% à +0,8% en 2024.

En France, Bercy renonce également à son objectif de croissance de +1,4%.



Le recul du Dollar est un peu contre-intuitif avec la publication de plusieurs statistiques américaines qui continuent de surprendre par leur vigueur dans la plupart des secteurs.

L'exception notable provient des ventes au détail qui ont clairement déçu en reculant plus fortement que prévu (-0,8%) en janvier.

Mais c'est compensé par tous les autres chiffres du jour : l'activité manufacturière se redresse spectaculairement dans l'État de New York en février puisque l'indice 'Empire State' de la Fed locale a grimpé de 41 points par rapport au mois de janvier pour s'établir à -2,4.



Dans le détail de l'enquête, les nouvelles commandes ont légèrement diminué, tandis que les livraisons ont légèrement augmenté. Les niveaux d'emploi ont peu varié, alors que la semaine de travail moyenne a diminué.



Le rythme de la hausse des prix des intrants s'est accéléré pour un deuxième mois consécutif, et celui des prix de vente s'est également accéléré. Les perspectives pour six mois se sont améliorées, même si l'optimisme est resté modéré.

L'indice 'Philly Fed' est revenu en territoire positif avec un gain de +16 points en février, pour atteindre 5,2, soit la première valeur positive depuis le mois d'août.

Il n'y a cependant que 27% des entreprises ayant répondu à l'enquête pour signaler une augmentation de leur activité ce mois-ci (mais c'est mieux que les 16% en décembre).

La sous-composante concernant l'emploi a chuté de 9 points à -10,3 en février, son niveau le plus bas depuis mai 2020.



Le Département du Commerce annonce une augmentation de 0,4% des stocks des entreprises américaines en décembre 2023 par rapport au mois précédent, après un recul de 0,1% en novembre (confirmé par rapport à l'estimation initiale).

Les ventes des entreprises des Etats-Unis ont elles aussi progressé de 0,4% en rythme séquentiel en décembre.



Les nouvelles inscriptions au chômage ont reculé (donnée très surveillée par la FED): le Département du Travail annonce 212 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 5 février, un chiffre en recul de 8000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente (220 000 au lieu des 218 000 initialement annoncés).



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 218 500 cette même semaine, soit une hausse de 5750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Les marchés pensent toujours majoritairement que la Fed ne réduira pas ses taux avant le mois de juin, mais l'hypothèse d'une baisse dès le mois de mai ne semble pas totalement écartée (consensus à 40%) après les statistiques du jour.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.