Devises : l'Euro se détache, le BTC écrase le $, sous 73.500

L'Euro s'impose comme le devise la plus robuste ce mercredi, sans que l'on puisse pointer un facteur d'explication incontestable.

L'Euro reprend +0,3% face au Dollar vers 1,0960, +0,3% également face au Franc suisse (qui recule vers 96,15) puis face au Yen à 161,8.



Le Dollar Index finit dans le rouge (-0,2% vers 102,75) essentiellement à cause de la montée de l'Euro car les parités sont très stables entre le billet vert et les autres devises... à l'exception du Dollar canadien (-0,2%).



L'agenda étant pauvre en statistiques ce mercredi, il y a eu peu de mouvement sur l'obligataire de part et d'autre de l'Atlantique : les T-Bonds US se dégradent de +2Pts vers 4,1760% (les Bunds de +1Pt seulement, à 2,363%), ce n'est donc pas une question de différentiel de rendement qui avantage l'Euro face au $.



A noter cette fin d'après-midi animée sur le secteur 'énergie' avec un baril qui grimpe de +1,8% et tutoie les 84$ à Londres (83,9$) et les 80$ sur le NYMEX.

Le Bitcoin continue de crever des plafonds contre toutes devises, et notamment le $, à 73.050$ (après un 'pic' à 73.580$) : on note une forte activité sur les ETF, avec des arbitrages massifs entre le 'cash' et les 'futures'.



