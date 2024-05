L'autorité indienne de surveillance des marchés a recommandé à plusieurs régulateurs de superviser le commerce des crypto-monnaies, selon des documents, le signal le plus fort à ce jour qu'au moins certaines autorités du pays sont ouvertes à l'autorisation de l'utilisation d'actifs virtuels privés.

La position du Securities and Exchange Board of India (SEBI) contraste avec celle de la Reserve Bank of India (RBI), qui maintient que les monnaies numériques privées représentent un risque macroéconomique, selon des documents distincts.

Les deux séries de documents, dont Reuters a pris connaissance, ont été soumises à un groupe gouvernemental chargé de formuler une politique à l'intention du ministère des finances. La position de la SEBI n'a pas été communiquée auparavant.

L'Inde a adopté une position ferme à l'égard des crypto-monnaies depuis 2018, lorsque la banque centrale a interdit aux prêteurs et autres intermédiaires financiers de traiter avec les utilisateurs ou les échanges de crypto-monnaies, bien que la décision ait été annulée par la suite par la Cour suprême.

En 2021, le gouvernement a préparé un projet de loi qui aurait interdit les crypto-monnaies privées, mais il n'a pas été présenté. L'année dernière, alors qu'elle présidait le G20, l'Inde a appelé à la mise en place d'un cadre mondial pour réglementer ces actifs.

La RBI reste favorable à l'interdiction des stablecoins, selon une personne ayant une connaissance directe des discussions du groupe. Cette personne, qui n'a pas été autorisée à parler aux médias et qui a refusé d'être identifiée, a ajouté que le groupe prévoyait de finaliser son rapport dès le mois de juin.

Les "stablecoins" sont des crypto-monnaies conçues pour maintenir un taux de change constant avec les monnaies fiduciaires, de sorte qu'elles sont moins vulnérables à la volatilité.

Dans ses observations au groupe gouvernemental, la SEBI a toutefois recommandé que différents régulateurs supervisent les activités liées aux crypto-monnaies qui relèvent de leur domaine et qu'un régulateur unique et unifié pour les actifs numériques soit évité.

La SEBI a déclaré qu'elle pourrait surveiller les crypto-monnaies qui prennent la forme de titres ainsi que les nouvelles offres appelées Initial Coin Offerings (ICO). Il pourrait également délivrer des licences pour les produits liés au marché des actions, a déclaré la personne au courant des discussions du groupe.

Cela serait similaire aux États-Unis, où les jetons qui sont de la nature de titres et les échanges de crypto-monnaies relèvent de la compétence de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes).

Les crypto-actifs adossés à des monnaies fiduciaires pourraient être réglementés par la Reserve Bank of India.

L'Autorité indienne de régulation et de développement des assurances (IRDAI) et l'Autorité de régulation et de développement des fonds de pension (PFRDA) devraient réglementer les actifs virtuels liés aux assurances et aux pensions, selon les documents.

Il a également recommandé que les griefs des investisseurs négociant des crypto-monnaies soient résolus dans le cadre de la loi indienne sur la protection des consommateurs (Consumer Protection Act).

La SEBI et la RBI n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le ministère des finances, l'IRDAI et la PFRDA n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

RISQUES LIÉS À LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE

Dans ses observations, la RBI a déclaré que les crypto-monnaies pourraient conduire à l'évasion fiscale et que les activités décentralisées de pair à pair (P2P) dans les crypto-monnaies reposeraient sur la conformité volontaire, ce qui représente des risques pour la stabilité fiscale.

Elle a également déclaré que les crypto-monnaies pourraient entraîner une perte de revenus de "seigneuriage", c'est-à-dire le profit réalisé par une banque centrale grâce à la création de monnaie.

Après que les ordonnances de 2018 de la RBI ont été contestées par le secteur et annulées par la Cour suprême, la banque centrale a demandé aux institutions financières de se conformer strictement à des règles strictes en matière de blanchiment d'argent et de change, ce qui a eu pour effet d'exclure les crypto-monnaies du système financier formel de l'Inde.

Malgré cela, le commerce a prospéré et, en 2022, le gouvernement a introduit une taxe sur les transactions de crypto-monnaies en Inde afin de décourager ce type d'échanges. Il a ensuite demandé à toutes les bourses de s'enregistrer localement avant de faciliter les transactions de crypto-monnaies à l'intérieur du pays.

Selon un rapport de PwC publié en décembre, 31 pays ont mis en place des réglementations autorisant le commerce des crypto-monnaies.