L'incendie qui a ravagé un complexe d'appartements dans la ville espagnole de Valence, tuant au moins 10 personnes, a suscité des comparaisons avec le brasier de la tour Grenfell à Londres en 2017 et soulevé des inquiétudes quant aux normes de sécurité incendie et aux matériaux de revêtement.

Voici ce que nous savons à ce jour sur l'incendie, qui s'est déclaré jeudi soir, et sur les dégâts qu'il a causés.

COMMENT L'INCENDIE S'EST-IL DÉCLARÉ ?

Les autorités enquêtent sur les causes de l'incendie et sur l'endroit exact du bâtiment où il s'est déclaré, mais selon une séquence de vidéos publiée sur X par l'utilisateur @estella_carlos, le balcon du coin gauche du neuvième étage de la plus grande des deux tours était en flammes à 17 h 37 (16 h 37 GMT) jeudi.

Le feu s'est propagé au balcon situé juste en dessous en l'espace de deux minutes, et 11 minutes plus tard, la quasi-totalité du côté gauche du bâtiment et le sommet de la partie centrale étaient en flammes.

A 18h22, le feu s'est propagé à la petite tour adjacente.

POURQUOI L'INCENDIE S'EST-IL PROPAGÉ SI RAPIDEMENT ?

D'après les vidéos disponibles, les experts estiment qu'une combinaison de vents forts, de balcons en toile et de matériaux de revêtement composites de la façade a très probablement contribué à alimenter le feu.

Ivan Cabrera, directeur de l'école d'architecture de l'université de Valence, a déclaré à la chaîne de télévision TVE que, de même que l'incendie de la tour Grenfell a entraîné des changements dans la législation britannique en matière de sécurité incendie et a conduit à une rénovation massive des bardages dans de nombreuses propriétés, il devrait en être de même en Espagne.

L'incendie qui s'est déclaré dans l'ouest de Londres à la suite d'une défaillance électrique a fait 71 morts et a été attribué dans une large mesure à l'utilisation d'un revêtement extérieur hautement inflammable.

COMBIEN DE PERSONNES SONT MORTES ?

Les autorités espagnoles ont déclaré que la mort de 10 personnes avait été confirmée après la première inspection visuelle à l'intérieur du complexe d'appartements de Valence. Un tribunal local a ouvert une enquête.

Selon le maire de Valence, toutes les personnes ont été retrouvées.

Au total, 105 personnes ayant perdu leur logement ont été transférées dans des hôtels situés à proximité. Plus d'une douzaine de personnes, dont des pompiers, ont été blessées dans l'incendie.

CE QUE NOUS SAVONS SUR LE COMPLEXE D'APPARTEMENTS

Le complexe se trouve dans un nouveau quartier résidentiel de Valence qui s'est développé au cours des deux dernières décennies.

Le complexe sinistré se composait de deux bâtiments de 14 et 10 étages, reliés par un ascenseur panoramique et dotés d'une piscine ouverte dans la cour. Il comprenait un total de 138 appartements. Les deux étages inférieurs étaient des locaux commerciaux, et les appartements du dernier étage disposaient de grandes terrasses.

Le promoteur, FBEX, a construit l'immeuble en 2008, au moment où le boom immobilier des années 2000 en Espagne était sur le point de se transformer en débâcle. FBEX a fait faillite en 2010 et les banques créancières ont vendu la plupart des appartements, selon le journal El Pais. Les tentatives de contact avec les anciens propriétaires n'ont donné aucun résultat.

QUESTIONS SUR LE MATÉRIEL

Le conseil municipal de Valence n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters sur les matériaux utilisés dans le bâtiment, tandis que le conseil des architectes de la ville a déclaré qu'il ne conservait les dossiers techniques des bâtiments que pendant 10 ans.

Esther Punchades, de l'agence d'inspection des assurances APCAS, qui a déjà évalué le bâtiment, a déclaré à la chaîne publique TVE que l'absence de pare-feu et l'utilisation de polyuréthane sous une couche de revêtement en aluminium avaient permis au feu de se propager.

Ce matériau plastique a tendance à fondre et à s'enflammer au contact de flammes nues, tombant sur les étages inférieurs sous forme de grosses gouttes enflammées tout en propageant les flammes vers le haut.

Cependant, l'Association espagnole de l'industrie du polyuréthane rigide a déclaré dans un communiqué qu'il n'y avait aucune preuve que le revêtement composite contenait du polyuréthane, tandis que certains experts ont suggéré que le matériau isolant sous l'aluminium était de la laine de roche.