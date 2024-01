PARIS, 15 janvier (Reuters) - La Banque de France (BdF) a proposé lundi de maintenir le taux du Livret A à 3%, mais de baisser moins que prévu le taux du livret d'épargne populaire (LEP) destiné aux ménages les plus modestes.

Le taux de rémunération du Livret A, dont la formule de calcul repose sur le taux d'inflation, est passé d'un plancher historique de 0,5% à 1% au 1er février 2022, avant de doubler encore à 2% au 1er août, puis d'atteindre 3% au 1er février dernier.

L'application de la formule de calcul de la BdF suggère un taux à 3,9%, auquel s'oppose l'institution qui souligne dans un communiqué que l'inflation est en ralentissement.

Par ailleurs, garder le taux à son niveau actuel limitera le coût de financement du logement social et préservera le coût de revient des crédits immobiliers et à destination des petites et moyennes entreprises (PME), indique la BdF.

A l'inverse, le taux du LEP est suggéré à 4,4%, mais la BDF propose de fixer son taux à 5% au 1er février, contre 6% actuellement.

Cette proposition a été suivie par le gouvernement.

"J'ai décidé, avec le gouverneur de la Banque de France, d'un coup de pouce en fixant la rémunération à 5%. C'est un taux exceptionnel sur le marché de l’épargne et c’est largement plus que l’inflation qui est à 3,7%", a commenté sur X le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

En novembre 2023, 10,7 millions de comptes LEP avaient été ouverts, contre un objectif de 12,5 millions d'ici six mois, indique la BDF, qui rappelle que huit millions de Français éligibles au LEP n'ont pas encore ouvert de compte. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)