"La bourse n'est pas l'économie".

Ce truisme a rarement été aussi pertinent, alors que l'extraordinaire essor d'une poignée de grandes valeurs technologiques propulse Wall Street vers de nouveaux sommets historiques, alors même que de nombreux secteurs sont à la traîne et que la croissance économique semble devoir décélérer.

Mais au moins, les États-Unis affichent encore des taux de croissance économique "réels" corrigés de l'inflation de 3 % ou plus, ce qui place la croissance nominale bien au-dessus de 5 %, tandis que la croissance annuelle des bénéfices des entreprises du S&P 500 a dépassé les 10 % jusqu'à l'année dernière.

Quelques excuses donc.

Mais l'énigme est bien plus grande ailleurs. Le Japon vient d'enregistrer une récession technique et l'économie européenne a à peine progressé au cours des deux dernières années. Pourtant, le Nikkei 225 et le Stoxx 600 ont atteint cette semaine les niveaux les plus élevés jamais enregistrés.

Chaque fois que des actions atteignent un niveau exceptionnel, des comparaisons avec les sommets précédents sont établies, des questions sur la durabilité de la reprise sont soulevées et des bulles sont évoquées.

La consternation est d'autant plus grande que les bons moments de Wall Street ne se reproduisent pas sur Main Street. Certes, le taux de chômage aux États-Unis est historiquement bas et la croissance a été étonnamment forte l'année dernière, mais rares sont ceux qui pensent que ces deux phénomènes se maintiendront.

Heureusement pour les investisseurs en actions, le marché semble avoir sa propre dynamique au-delà de l'"économie réelle".

"Une meilleure corrélation pour les marchés que la situation macroéconomique est la tendance des bénéfices des entreprises. Et la tendance est plutôt bonne", note Justin Burgin, directeur de la recherche sur les actions chez Ameriprise Financial.

INDICATEUR BUFFETT

Dans de telles périodes, des indicateurs tels que le "Buffett Indicator" sont souvent utilisés pour mettre en évidence le risque que les prix des actions soient sur le point de dégringoler de leurs sommets élevés.

Il s'agit de l'indice éponyme utilisé par l'investisseur chevronné Warren Buffett, un ratio de la capitalisation boursière par rapport au produit intérieur brut, qui indique si les actions sont surévaluées ou sous-évaluées.

Selon la mesure du marché utilisée, il montre que la valeur totale des actions américaines est actuellement entre une fois et demie et près de deux fois plus élevée que le PIB annuel. C'est historiquement très élevé.

L'indice n'est pas sans faille. Il compare la valeur de tous les biens et services produits dans l'économie au cours d'une année à la capitalisation boursière d'un jour donné - essentiellement une comparaison "stock contre flux".

Il ne tient pas compte des 15 années et des milliers de milliards de dollars de largesses monétaires des banques centrales, qui ont fait grimper les prix des actifs bien plus que l'activité économique.

Toutefois, selon un article publié en 2022 par Laurens Swinkels, professeur associé à l'université Erasmus de Rotterdam, et Thomas Umlauft, de l'université de Vienne, il s'agit d'un moyen "rudimentaire, mais direct" de mesurer le sentiment des investisseurs à l'égard des marchés boursiers par rapport à l'économie "réelle".

M. Swinkels, qui est également directeur exécutif de la recherche chez Robeco, et M. Umlauft soulignent simplement qu'à mesure que davantage de ressources économiques sont déployées sur les marchés des capitaux, "les prix des actions augmentent sans qu'il y ait une augmentation proportionnelle de l'activité économique "réelle", et les rendements escomptés chutent".

Ils ajoutent qu'il peut s'écouler des années, voire une décennie, avant que les valorisations exagérées n'entraînent des pertes "substantielles".

"L'indicateur Buffett et d'autres indiquent qu'il faut s'inquiéter à ce stade du cycle, même s'il ne vous dit pas ce qui va se passer au cours des 6 à 12 prochains mois", note Colin Graham, un collègue de M. Swinkels chez Robeco.

UNE TOUCHE DE DOUCEUR

À l'heure actuelle, les actions semblent se trouver dans une situation idéale : le consensus sur les prévisions de croissance des bénéfices aux États-Unis en 2024 est de 10 %, et l'Amérique est le leader mondial incontesté de la technologie et de l'intelligence artificielle.

Les valorisations américaines globales sont peut-être élevées, mais elles sont loin des sommets atteints en 1999-2000 ou même il y a trois ans. L'horizon des taux d'intérêt est favorable - le prochain mouvement sera probablement à la baisse - et les bilans des entreprises et des ménages sont en relativement bonne santé.

Les valorisations sont beaucoup plus faibles en Europe et encore relativement bon marché au Japon, où les taux d'intérêt réels resteront profondément négatifs même après que la Banque du Japon aura mis fin à sa politique ultra-libre.

De plus, les entreprises japonaises bénéficient également d'un énorme coup de pouce grâce au taux de change le plus faible et aux conditions financières les plus souples depuis plus de 30 ans. Il n'est donc pas étonnant que tant d'investisseurs soient si optimistes à l'égard du Japon, même si l'économie est en récession technique.

"Notre plus grande position longue sur les actions est le Japon", déclare Tom Becker, gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Global Tactical Asset Allocation du groupe Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock.

"Nous aimons l'histoire structurelle : Le Japon sort du piège de la dette et de la déflation, la faiblesse du yen est bénéfique pour les bénéfices et les entreprises peuvent à nouveau augmenter leurs marges", ajoute M. Becker.

Une hausse persistante des taux d'intérêt et des rendements obligataires, une forte augmentation du chômage ou un choc financier pourraient rapidement faire basculer la situation. Mais pour l'instant, la situation favorable des actions dans l'ensemble des pays développés semble pouvoir perdurer.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).