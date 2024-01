LA HAYE, 26 janvier (Reuters) - La Cour internationale de justice (CIJ) se prononcera vendredi sur les mesures d'urgence réclamées par l'Afrique du Sud contre Israël après que Johannesburg a saisi la juridiction basée à La Haye, aux Pays-Bas, en accusant l'Etat hébreu de mener un génocide contre les Palestiniens avec son offensive à Gaza.

La décision rendue vendredi par les juges de la plus haute cour de justice des Nations unies portera seulement sur de potentielles mesures d'urgence et non pas sur la question de savoir si Israël commet ou non un génocide à Gaza.

L'Afrique du Sud a notamment demandé à la CIJ d'ordonner l'arrêt immédiat de la campagne de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, qui a fait plus de 25.000 morts dans l'enclave palestinienne selon le dernier bilan des autorités locales

Israël, qui dit avoir le droit de se défendre après l'attaque du Hamas qui a fait 1.200 morts le 7 octobre et assure cibler les combattants du groupe palestinien et non pas les civils, a demandé à la Cour de rejeter l'affaire.

Un porte-parole du gouvernement israélien a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que la CIJ "rejette ces accusations fallacieuses et spécieuses".

La CIJ rendra sa décision à 13h00, lors d'une audience qui devrait durer une heure.

Si les décisions de la CIJ sont juridiquement contraignantes et ne peuvent donner lieu à un appel, la cour ne dispose d'aucun moyen pour les faire respecter.

(Reportage Stephanie van den Berg; version française Camille Raynaud)