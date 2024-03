La vente par Grifols d'une participation de 20 % dans Shanghai RAAS, pour un montant de 1,8 milliard de dollars, se poursuivra après un processus de diligence raisonnable conclu de manière satisfaisante, a déclaré le fabricant espagnol de médicaments vendredi.

Grifols a déclaré que la vente à Haier Smart Home, annoncée fin décembre, sera finalisée d'ici la fin du premier semestre de cette année, à condition que tous les obstacles réglementaires soient levés.

Grifols, qui produit des médicaments à base de plasma sanguin, avait déclaré qu'il utiliserait le produit de la vente pour réduire sa dette.

La société a perdu près de la moitié de sa valeur boursière depuis le début du mois de janvier, lorsque le vendeur à découvert Gotham City Research a publié un rapport mettant en cause sa comptabilité et son niveau d'endettement. Grifols a rejeté le rapport, insistant sur le fait que ses données sont correctes, et a poursuivi Gotham City en justice. (Reportage d'Inti Landauro ; édition de Jason Neely)