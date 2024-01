Inpex s'apprête à accélérer le développement du projet indonésien de gaz naturel liquéfié (GNL) Abadi

Inpex Corp, le plus grand explorateur de pétrole et de gaz du Japon, est prêt à accélérer le développement de son projet indonésien de gaz naturel liquéfié (GNL) Abadi, d'une valeur de 20 milliards de dollars, dans le but de commencer les opérations dès la fin de cette décennie, a déclaré son PDG jeudi.

Le calendrier de lancement serait légèrement supérieur à l'objectif précédent, qui était de prendre une décision finale d'investissement dans la seconde moitié de cette décennie et de commencer la production au début des années 2030. "Le gouvernement indonésien a exprimé un très fort espoir d'accélérer le projet", a déclaré Takayuki Ueda, PDG d'Inpex, lors d'une interview accordée à Reuters. Inpex, qui détient une participation de 65 % dans le projet, pourrait commencer l'ingénierie de base (FEED) à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, a déclaré M. Ueda. "À partir de là, il faudra compter deux ans plus quatre ans pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC)", a-t-il déclaré, ajoutant que la production pourrait commencer à la fin des années 2020 ou au début des années 2030. "Rien n'a été finalisé [...], mais nous voulons accélérer le calendrier autant que possible ", a-t-il ajouté. Abadi LNG, dirigé par Inpex, utilisera le gaz du bloc Masela pour produire 9,5 millions de tonnes métriques par an de GNL à son apogée, qui seront expédiées à partir du terminal proposé pour l'industrie nationale et les clients étrangers. Le projet a été retardé pendant des années à la suite de divers changements dans la planification et, plus récemment, du retrait de Shell. L'année dernière, les sociétés indonésienne Pertamina et malaisienne Petronas sont devenues les nouveaux partenaires d'Inpex après avoir repris les 35 % d'intérêts de Shell. Alors qu'elle entame les premiers travaux de conception, Inpex, qui est détenue à environ 20 % par le ministère japonais de l'industrie, prévoit de commencer à signer des contrats contraignants avec des acheteurs asiatiques du combustible super réfrigéré, y compris des acheteurs japonais. "Nous pensons que le GNL est très important en tant que source d'énergie transitoire et que la demande sera suffisante jusqu'en 2050 environ, en particulier en Asie", a déclaré M. Ueda. Le projet sera construit avec un système de capture et de stockage du carbone (CCS) et pourrait être utilisé pour produire de l'hydrogène bleu et de l'ammoniac à l'avenir. Abadi sera le deuxième projet GNL pilier d'Inpex après le projet Ichthys en Australie, qui devrait atteindre une production de GNL de 9,3 millions de tonnes métriques cette année. Fin 2022, Inpex a signé un accord de 20 ans avec la société américaine Venture Global pour acheter 1 million de tonnes par an (MTPA) de GNL à CP2 LNG, qui attend l'approbation de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) des États-Unis. En ce qui concerne la possibilité d'ajouter d'autres contrats de GNL aux États-Unis, M. Ueda a déclaré qu'il était possible de l'envisager, car cela offrirait des avantages tels qu'un faible risque géopolitique, des contrats flexibles sans clauses de destination et une tarification liée au carrefour Henry.