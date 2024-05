Le président américain Joe Biden accueillera cette semaine le président kényan William Ruto pour de vastes discussions qui devraient porter sur l'allégement de la dette du Kenya ainsi que sur la marche à suivre pour Haïti, l'Ukraine, le Soudan et d'autres régions.

Le Kenya est confronté à de graves problèmes de liquidités et un haut fonctionnaire de l'administration a déclaré lundi à Reuters que les États-Unis exhortaient les grands pays créanciers, tels que la Chine, premier créancier du Kenya, à offrir un allègement aux pays débiteurs.

"Nous pensons qu'il est essentiel que les débiteurs responsables offrent un sursis à des pays comme le Kenya, que ce soit en suspendant le service de la dette ou en accordant de nouvelles subventions", a déclaré le haut fonctionnaire.

Washington exhorte également les institutions financières internationales à offrir des financements à faible coût au Kenya et à d'autres pays.

Le fonctionnaire a déclaré qu'il fallait s'attendre à des annonces conjointes importantes sur l'allégement de la dette lors de la visite d'État cette semaine "sur la façon dont des pays comme le Kenya peuvent s'attaquer au problème de la dette".

L'un des objectifs de Washington, en programmant une visite très médiatisée du dirigeant kenyan, est de contrer l'influence croissante de la Chine en Afrique.

Le mois dernier, Jay Shambaugh, sous-secrétaire au Trésor américain, a mis en garde la Chine et d'autres pays qui ont accordé des prêts importants à des pays à faible revenu contre le parasitisme en collectant les paiements du service de la dette et en réduisant les prêts de suivi.

Ces commentaires reflétaient la frustration croissante des pays occidentaux et des pays débiteurs face à la lenteur de Pékin dans ses efforts de restructuration de la dette et la lenteur des accords d'allégement de la dette.

Eric LeCompte, directeur exécutif de Jubilee USA Network, une alliance interconfessionnelle d'organisations religieuses, de développement et de défense des droits, a déclaré que la visite de M. Ruto enverrait des signaux importants sur la politique des États-Unis à l'égard du continent africain.

"Lorsque M. Ruto prend la parole, il parle vraiment au nom de l'Afrique. Et comme le président Biden n'a pas encore eu l'occasion de visiter l'Afrique, cette rencontre ne concerne pas seulement le Kenya, mais l'ensemble de l'Afrique subsaharienne", a déclaré M. LeCompte.

Lors d'une réunion organisée par M. Ruto le mois dernier, les dirigeants africains ont appelé les pays riches à verser des contributions record à l'Association internationale de développement de la Banque mondiale, une facilité à faible taux d'intérêt dont dépendent les pays en développement pour financer leur développement et lutter contre le changement climatique.

M. Biden et M. Ruto discuteront également de la coopération en matière de sécurité, alors que les relations entre les États-Unis et le Kenya s'élargissent, passant d'efforts régionaux à un partenariat mondial. Ils discuteront d'Haïti, de l'Ukraine, du Soudan et d'autres points chauds de la planète.

Le Kenya avait conclu un accord avec Haïti pour accélérer le déploiement de policiers afin de lutter contre la spirale de la violence dans ce pays des Caraïbes, mais il a fait brusquement volte-face à la mi-mars, déclarant qu'il suspendait le déploiement.

MM. Biden et Ruto devraient tenir une conférence de presse commune à l'issue de leurs entretiens jeudi, puis participer à un dîner d'État.