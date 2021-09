Konica Minolta et Print Panther célèbrent leurs prix de la FSEA

MISSISSAUGA, Ontario, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), chef de file des solutions d’impression et d’emballage industrielles et commerciales, est heureuse d’annoncer qu’un projet imprimé avec son équipement de production par son client et partenaire Print Panther en Ontario a été récompensé par la Foil & Specialty Effects Association (FSEA) lors de la 28e édition des prix annuels Gold Leaf Awards.



Du publipostage à l’emballage, l’avenir de l’impression a pris un nouveau virage en raison de la pandémie, et pour le mieux. Après plus d’un an à être privés de contact, les consommateurs cherchent les sensations tactiles chez les différentes marques, ce qui donne plus d’importance que jamais au marché de l’embellissement des impressions. Au sortir d’une période saturée en numérique, les impressions riches et percutantes joueront un rôle désormais plus grand dans la valorisation de marque, avec l’embellissement à l’avant-plan jusqu’à nouvel ordre.

Les prix Gold Leaf Awards 2021 mettent en vedette un éventail captivant de couleurs, de textures et d’effets accrocheurs issus des embellissements les plus réussis en graphisme. Les œuvres sont jugées selon les critères de design, d’exécution et de difficulté dans plus de 35 catégories, pour chacune desquelles un prix or, argent et bronze est décerné. Parmi tous les gagnants d’un prix or, on choisit un grand gagnant de l’année. Le programme a pris de l’ampleur et reçoit maintenant des soumissions de partout dans le monde de la part de finisseurs et de relieurs souhaitant se mesurer aux meilleurs du domaine. Les nouvelles technologies ont également alimenté cette croissance et fait naître de nouvelles catégories de prix comme la dorure numérique et le vernis UV spécialisé. Cette année, la FSEA a reçu 237 soumissions des quatre coins de la planète.

Dans la catégorie du meilleur guide de sélection de dorures et de vernis, Print Panther a décroché l’or pour le guide qu’elle a produit pour Konica Minolta, Extreme Digital Guide – Capturing the Feel of Creativity; un travail dans lequel Christine Yardley, présidente de Print Panther, et son équipe de production ont mis beaucoup d’amour. Dans sa recherche du grand gagnant parmi la féroce compétition cette année, la FSEA s’est retrouvée avec deux solides finalistes et une dure décision à prendre, ce qui a donné lieu à la mention d’honneur décernée à Print Panther pour ce prix.

Différents appareils de Konica Minolta ont servi à la production du guide. En plus de la vernisseuse JETvarnish 3DS avec système iFOIL S de MGI, Print Panther a utilisé la presse à jet d’encre UV à DEL AccurioJet KM-1e, qu’elle a décrit comme étant une " presse à jet d’encre phénoménale " permettant la production de nombreuses textures, le gaufrage et l’utilisation de supports inusités, le tout avec un repérage exceptionnel. Une presse couleur numérique AccurioPress et l’imprimante grand format hybride à jet d’encre UV à DEL AccurioWide 160 ont également été mises à contribution.

" Tout le monde sera à la recherche de nouvelles idées une fois la tempête passée, et les impressions peuvent en dire long," explique Christine Yardley. "Konica Minolta nous a donné une liberté créative complète pour la production du guide et a accueilli à bras ouverts le concept et le design. Le guide a été vital pour moi durant la pandémie; j’ai pu y déverser ma créativité avec mon designer. "

" C’est extrêmement gratifiant de voir nos clients et nos partenaires se démarquer autant dans l’industrie et recevoir la reconnaissance qu’ils méritent, affirme Mario Mottillo, président de Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. "Nous sommes vraiment fiers du travail créatif réalisé par notre exceptionnel partenaire d’affaires, Print Panther, sur le guide suprême du numérique. "

Le magazine PostPress, la publication officielle de la FSEA, a également mis à l’honneur Christine Yardley sur la couverture de son numéro de septembre, où elle portait une robe à dorure holographique or avec un boa qu’elle avait fabriqué elle-même avec les rouleaux usés de sa MGI. Mme Yardley a également publié dans ce numéro un article sur sa passion profonde pour l’embellissement par dorure, accompagné d’autres photos, dont une de sa jupe à dorure holographique argent.

" La création du boa fut tout un défi; il m’a fallu 10 heures pour coudre la dorure ", relate Mme Yardley.

Print Panther a remporté deux autres récompenses : un prix argent pour la meilleure utilisation du gaufrage de dorure, dans la catégorie des jaquettes ou des couvertures souples (créativité remarquable), pour le recueil A Compilation of Student Work, Spring 2020 de Cal Poly, et un prix bronze pour la meilleure utilisation du gaufrage de dorure, dans la catégorie des cartes de souhaits (degré de difficulté), pour la carte de Noël de l’équipe d’immobilier Kennedy Sisters Team.

La vernisseuse JETvarnish 3DS avec système iFOIL S peut transformer des impressions ordinaires en tirages à vernis UV sélectif générant une marge de profits élevée ou même à gaufrage 3D générant une marge encore plus grande. L’appareil déploie une grande rapidité et efficacité, avec des vitesses de production pouvant atteindre 3 000 feuilles par heure (pour un revêtement de 30 micromètres d’épaisseur). Capable d’appliquer un vernis aussi épais que 232 micromètres pour des effets 3D et des finitions en relief, la JETvarnish 3DS avec système iFOIL métamorphose complètement les surfaces planes en surfaces texturées offrant une véritable expérience sensorielle.

L’AccurioJet KM-1e de Konica Minolta, une presse feuille à feuille à jet d’encre UV à DEL de 29 po, produit jusqu’à 3 000 feuilles par heure sur des papiers d’une foule d’épaisseurs, allant du papier offset de 40 lb au carton de 24 points. C’est celle qui imprime sur le plus grand nombre de supports dans l’industrie, notamment les pellicules transparentes, le PVC, le styrène, le vinyle rigide, le Teslin, les supports métalliques, la toile et le papier gaufré.

La qualité d’image supérieure et la grande productivité de l’AccurioWide 160, autant pour les applications d’intérieur et d’extérieur, impressionneront même les clients les plus exigeants et les plus pointilleux. La presse est munie de lampes UV à DEL lui permettant d’imprimer sur une multitude de supports tout en générant des économies d’énergie, de temps et d’argent. Résultat : une imprimante polyvalente qui aide à diversifier les tâches et à faire fleurir les affaires.

Vous trouverez d’autres informations en ligne sur les appareils Konica Minolta : la vernisseuse JETvarnish 3DS avec système iFOIL S de MGI, la presse à jet d’encre UV à DEL AccurioJet KM-1e et l’imprimante grand format hybride à jet d’encre UV à DEL AccurioWide 160.

À propos de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain™ (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 14 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 9e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook , Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

Au sujet de Print Panther

Print Panther Direct est un atelier d’imprimerie commercial primé.

Fournissant une solution créative pleinement intégrée pour l’impression embellie haut de gamme, Print Panther a un passé riche en innovation par son utilisation de l’embellissement, des encres spécialisées et des finis. Communiquez avec Print Panther pour en savoir plus sur ses services d’impression numérique, de dorure et de vernis numériques, d’impression grand format, de reliure et de finition. La présidente de l’entreprise, Christine Yardley, est également fondatrice de eatprintlove.com, une plateforme de ressources pour les designers, les imprimeurs et toute autre personne intéressée par la conception et la fabrication de produits d’impression.

Au sujet de la FSEA

La Foil & Specialty Effects Association (FSEA) est la référence de l’industrie de la finition et la décoration de matériel imprimé et aide à renforcer celle-ci par des ateliers de formation, des sondages statistiques, d’outils de conception et de référence ainsi que des évènements et des conférences techniques. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.fsea.com.

