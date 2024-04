Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a revu à la hausse ses prévisions de production de coton australien pour la saison en cours de 200 000 balles, à 5 millions, et a déclaré que le pays produirait 5,5 millions de balles en 2024/2025.

L'USDA a fait ces prévisions dans un rapport daté du 27 mars, indiquant que les cultures de coton devraient bénéficier de précipitations moyennes durant l'hiver et le printemps de l'hémisphère sud et que la surface plantée en coton augmenterait en 2024/25.

La majeure partie du coton australien est semée à l'automne dans l'hémisphère sud et récoltée vers avril et mai. L'Australie représente environ 10 à 20 % des exportations mondiales de coton et expédie la quasi-totalité de sa production à l'étranger.

L'organisme industriel Cotton Australia a déclaré le mois dernier que le pays produirait "au moins" 4,5 millions de balles après que les pluies généralisées aient stimulé les rendements.