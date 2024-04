ROME, 11 avril (Reuters) - L'Italie, qui assure la présidence du G7 en 2024, envisage d'inviter les dirigeants de plusieurs pays africains ainsi que de l'Argentine, du Brésil et de l'Inde à des réunions dites d'information lors du sommet du Groupe des Sept (G7) prévu à la mi-juin, a déclaré une source proche du dossier.

Le sommet des dirigeants aura lieu à Borgo Egnazia, une station balnéaire de la région des Pouilles, dans le sud-est du pays, du 13 au 15 juin.

La source, qui a requis l'anonymat en raison du caractère sensible de la question, a déclaré que les dirigeants de l'Égypte, de la Tunisie, de l'Algérie et du Kenya recevraient tous des invitations, de même que des représentants de l'Union africaine.

Le G7 invite depuis plusieurs années d'autres dirigeants mondiaux avec la volonté d'être plus "inclusif" et de renforcer le consensus sur des questions cruciales telles que l'Ukraine et les relations avec la Chine. (Reportage Angelo Amante, version française Federica Mileo, édité par Sophie Louet)

par Angelo Amante