L'autorité indienne de régulation des marchés examine si les fonds communs de placement locaux investissant dans des actions de petite et moyenne capitalisation seraient en mesure de résister à de fortes baisses du cours des actions ou à des sorties soudaines de capitaux, selon deux sources ayant une connaissance directe du dossier.

Ces fonds ont connu d'importants afflux de capitaux au cours de l'année écoulée, ce qui a fait grimper les prix des actions de petite et moyenne capitalisation et augmenté les risques d'une correction brutale en cas de détérioration soudaine des conditions du marché.

Lors de discussions avec l'Association of Mutual Funds in India (AMFI) ce mois-ci, le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a demandé des tests de résistance internes pour les fonds à petite et moyenne capitalisation afin de pouvoir déterminer s'ils disposeraient de liquidités suffisantes pour faire face à d'éventuelles sorties de capitaux importantes, ont déclaré les sources.

Il est rare que le SEBI demande à examiner les résultats des tests de résistance des fonds.

Bien que le SEBI ait achevé une série d'examens des tests de résistance, il souhaite que les fonds testent des scénarios plus défavorables, a déclaré l'une des sources. Les sources ont refusé d'être identifiées car les discussions avec le régulateur sont confidentielles.

Le SEBI et l'AMFI n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La forte croissance économique a propulsé l'indice de référence BSE Sensex en hausse de 20 % au cours des 52 dernières semaines, mais l'indice BSE des petites capitalisations a grimpé de 65 % et l'indice des moyennes capitalisations de 59 %, les investisseurs s'intéressant aux actions qu'ils considèrent comme ayant un plus grand potentiel de hausse.

Selon la deuxième source, les fonds de petites et moyennes capitalisations ont enregistré des entrées record.

Les fonds communs de placement qui investissent dans les actions de petite capitalisation ont enregistré des entrées de 432,8 milliards de roupies (5,2 milliards de dollars) en 2023, soit plus du double de l'année précédente, selon Value Research.

Les entrées dans les fonds à moyenne capitalisation ont augmenté d'un cinquième pour atteindre 248,8 milliards de roupies.

Selon des documents publics, les fonds communs de placement ont tendance à conserver entre 1 % et 5 % de leurs actifs sous forme de liquidités, par mesure de prudence pour faire face aux sorties de fonds. Il n'y a cependant pas d'exigence réglementaire minimale.

Les fonds doivent investir au moins 65 % de leurs actifs dans des actions de petite capitalisation pour être classés comme fonds de petite capitalisation, les 35 % restants pouvant être soit en liquidités, soit investis dans des actions de grande capitalisation. La règle est similaire pour les fonds à moyenne capitalisation.

"Des discussions très préliminaires ont eu lieu sur la question de savoir si l'augmentation des liquidités dans le portefeuille et la présence d'une réserve d'actions à grande capitalisation peuvent être utiles en cas de stress, en tant que mesure défensive", a déclaré l'une des sources.

En Inde, les actions de petite capitalisation sont définies comme celles dont la capitalisation boursière est inférieure à 50 milliards de roupies, tandis que les actions de moyenne capitalisation sont celles dont la valeur boursière est comprise entre 50 et 200 milliards de roupies.

(1 $ = 83,0999 roupies indiennes)