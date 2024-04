L'avocat spécial chargé d'engager des poursuites pénales fédérales contre Donald Trump pour ses efforts visant à annuler sa défaite électorale de 2020 a déposé lundi un mémoire devant la Cour suprême des États-Unis, exhortant les juges à rejeter la demande d'immunité de l'ancien président en vertu du principe selon lequel "personne n'est au-dessus de la loi".

L'affaire doit être plaidée devant les juges le 25 avril. M. Trump a fait appel du rejet par une juridiction inférieure de sa demande d'immunité dans le cadre de l'affaire pénale engagée par le conseiller spécial Jack Smith, au motif qu'il était président lorsqu'il a pris les mesures qui sont au cœur de l'affaire.

Dans le dernier document qu'il a déposé avant les plaidoiries, M. Smith a déclaré aux juges que les actions de M. Trump qui ont conduit à l'inculpation, s'il est condamné, représenteraient "une attaque sans précédent contre la structure de notre gouvernement".

"Le fonctionnement efficace de la présidence n'exige pas qu'un ancien président soit à l'abri de toute responsabilité pour ces violations présumées du droit pénal fédéral", a écrit M. Smith. "Au contraire, un principe fondamental de notre ordre constitutionnel est que personne n'est au-dessus de la loi, y compris le président.

M. Trump, premier ancien président à faire l'objet de poursuites pénales, est le candidat républicain qui défie le président démocrate Joe Biden lors des élections américaines du 5 novembre. M. Biden a battu M. Trump en 2020. M. Trump a plaidé non coupable dans cette affaire et dans les trois autres affaires pénales dont il fait l'objet, cherchant à les dépeindre comme étant motivées par des considérations politiques.

Il a fait valoir qu'un ancien président jouit d'une "immunité absolue contre les poursuites pénales pour ses actes officiels" et a averti que sans cette immunité, "la menace de poursuites et d'emprisonnement futurs deviendrait une arme politique pour influencer les décisions présidentielles les plus délicates et les plus controversées".

En août 2023, M. Smith a déposé quatre plaintes pénales fédérales contre M. Trump dans le cadre de l'affaire de subversion électorale, notamment pour conspiration en vue de frauder les États-Unis, obstruction à la certification par le Congrès de la victoire électorale de M. Biden et conspiration en vue de cette certification, et conspiration contre le droit de vote des Américains.

Le point de vue de M. Smith a été soutenu lundi par un groupe de 19 officiers militaires américains quatre étoiles à la retraite et d'autres anciens hauts responsables de la sécurité nationale, dont les généraux de l'armée Peter Chiarelli et George Casey, l'ancien directeur de la CIA Michael Hayden et l'ancien secrétaire à la marine Ray Mabus. Dans un mémoire d'ami de la cour, ils ont qualifié la demande d'immunité présidentielle de M. Trump de "contraire aux principes fondamentaux de notre démocratie".

"Si la théorie de M. Trump n'est pas rejetée, nous risquons de compromettre la position de l'Amérique en tant que gardienne de la démocratie dans le monde et d'alimenter la propagation de l'autoritarisme, menaçant ainsi la sécurité nationale des États-Unis et des démocraties dans le monde entier", ont déclaré les anciens fonctionnaires aux juges.

La décision de la Cour suprême d'entendre les arguments sur la demande d'immunité de M. Trump à la fin du mois d'avril a reporté son procès, ce qui a donné un coup de pouce à M. Trump, qui tente de retarder les poursuites tout en se présentant à nouveau à la présidence.

En octobre dernier, M. Trump a demandé que les accusations soient rejetées sur la base de sa demande d'immunité. La juge de district Tanya Chutkan a rejeté cette demande en décembre. En appel, la cour d'appel du district de Columbia s'est prononcée le 6 février par trois voix contre la demande de M. Trump.

M. Trump et ses alliés ont prétendu à tort que l'élection de 2020 avait été volée et ont élaboré un plan visant à utiliser de faux grands électeurs pour contrecarrer la certification de la victoire de M. Biden par le Congrès. M. Trump a également cherché à faire pression sur le vice-président de l'époque, Mike Pence, pour qu'il n'autorise pas la certification. Les partisans de M. Trump ont attaqué le Capitole le 6 janvier 2021 pour tenter d'empêcher la certification.