L'écart entre les coûts d'emprunt à 10 ans de l'Italie et de l'Allemagne a atteint son plus bas niveau depuis sept mois lundi, les rendements ayant légèrement baissé après avoir fortement augmenté la semaine précédente.

L'écart, qui est considéré comme un indicateur du sentiment des investisseurs à l'égard de l'Italie et des pays les plus endettés de la zone euro, est tombé en dessous de 154 points de base (pb) dans les premiers échanges et était en dernier lieu à 156 pb, inchangé par rapport à la fin de vendredi.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a baissé de 2 points de base à 2,283% après avoir augmenté de 16 points de base la semaine précédente. Les rendements évoluent inversement aux prix.

Les investisseurs avaient les yeux rivés sur la décision de la Banque centrale européenne concernant les taux d'intérêt, jeudi. Il est presque certain que la BCE maintiendra ses taux d'intérêt à 4 %, mais les investisseurs écouteront attentivement la présidente Christine Lagarde pour savoir quand les taux d'intérêt commenceront à baisser.

La semaine dernière, un groupe de décideurs politiques de la BCE s'est opposé aux attentes des traders concernant des réductions rapides et importantes des taux d'intérêt cette année. Certains analystes ont déclaré qu'un consensus semblait se former parmi les responsables de la BCE sur le fait que les taux ne baisseraient probablement pas avant l'été.

Le rendement des obligations italiennes à 10 ans a baissé de 2 points de base à 3,85 % après avoir augmenté de 15 points de base la semaine dernière.

L'écart entre l'Italie et l'Allemagne, très surveillé, s'est réduit par rapport à son niveau record de plus de 200 points de base en octobre, les marchés ayant commencé à s'attendre à des baisses de taux de la part de la BCE.

"En Europe, ce que nous aimons encore, c'est la périphérie, en particulier l'Espagne et l'Italie", a déclaré Andres Sanchez Balcazar, responsable des obligations mondiales chez Pictet Asset Management.

"Ces courbes offrent un peu plus de rendement que la courbe allemande et si la BCE est contrainte d'assouplir sa politique, la pression exercée sur bon nombre de ces pays périphériques s'atténuera également.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans, qui est sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 2 points de base à 2,709 % après avoir augmenté de 21 points de base la semaine dernière.

Lundi, les marchés prévoyaient environ 130 points de base de réductions de taux de la part de la BCE cette année, en légère hausse par rapport à vendredi, mais en baisse par rapport aux 170 points de base prévus au début de l'année.

Mohit Kumar, économiste en chef et stratège pour l'Europe chez Jefferies, a déclaré dans une note aux clients lundi : "Les prix actuels du marché sont beaucoup plus logiques pour nous". "Nous ne voyons pas beaucoup de possibilités pour une nouvelle hausse des taux. (Reportage de Harry Robertson ; Rédaction d'Alex Richardson)