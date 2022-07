L'île aux serpents est un avertissement à la Russie, l'Ukraine "ne sera pas brisée", Zelenskiy

Dans un discours belliqueux devant les dirigeants parlementaires, plus de quatre mois après le début de la guerre, M. Poutine a déclaré que la Russie venait à peine de commencer en Ukraine et que les perspectives de négociation s'amenuiseraient à mesure que le conflit s'éterniserait.

"Nous avons entendu à plusieurs reprises que l'Occident veut nous combattre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien, mais il semble que tout se dirige vers cela", a-t-il déclaré.

Dans son message vidéo nocturne de jeudi, Zelenskiy a répondu par le défi, en déclarant que l'opération de deux mois pour reprendre l'île des Serpents était un avertissement pour toutes les forces russes.

"Que chaque capitaine russe, à bord d'un navire ou d'un avion, voie le drapeau ukrainien sur Snake Island et qu'il sache que notre pays ne sera pas brisé", a-t-il déclaré.

L'île des Serpents, une tache au sud du port d'Odessa, est devenue un symbole de la détermination ukrainienne.

En février, lorsqu'elle a reçu l'ordre de se rendre, la petite garnison ukrainienne de l'île a juré contre ses assaillants russes et a été frappée par une frappe aérienne.

La Russie a abandonné l'île à la fin du mois de juin dans ce qu'elle a déclaré être un geste de bonne volonté - une victoire pour l'Ukraine qui, selon Kiev, pourrait desserrer le blocus des ports ukrainiens par Moscou.

Jeudi, l'Ukraine a hissé son drapeau bleu et jaune sur l'île des Serpents qu'elle a reconquise. Moscou a répondu en envoyant ses avions de guerre frapper l'île et détruire une partie du détachement ukrainien qui s'y trouvait, selon le communiqué.

Poutine a envahi l'Ukraine le 24 février, dans ce qu'il a appelé une "opération militaire spéciale" pour démilitariser l'Ukraine, éradiquer les dangereux nationalistes et protéger les russophones. L'Ukraine et ses alliés affirment que la Russie s'est lancée dans un accaparement de terres de style impérial.

Le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale a fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes et rasé des dizaines de villes ukrainiennes. Kiev et l'Occident accusent les forces russes de crimes de guerre, mais Moscou affirme qu'elle ne cible pas les civils.

PERTE D'UN ALLIÉ CLÉ

Jeudi, Kiev a perdu l'un de ses principaux soutiens internationaux après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu'il allait se retirer. Moscou n'a pas caché sa joie face à la disparition politique d'un dirigeant qu'elle a longtemps critiqué pour avoir armé Kiev avec tant d'énergie.

Lors d'un appel téléphonique, Johnson a déclaré au président ukrainien Volodymyr Zelenskiy : "Vous êtes un héros, tout le monde vous aime", a déclaré un porte-parole de Johnson.

"Le soutien de la Grande-Bretagne à l'Ukraine ne changera pas, quoi qu'il arrive dans les couloirs du pouvoir à Londres. Boris et tous nos amis au Royaume-Uni nous l'ont assuré", a déclaré Zelenskiy dans son allocution vidéo nocturne.

La démission de Johnson intervient à un moment où certains autres pays européens qui soutiennent Kiev sont en proie à des troubles intérieurs et où l'on doute de leur capacité à tenir bon dans ce qui est devenu un conflit prolongé.

Après avoir échoué à prendre rapidement la capitale Kiev, la Russie est maintenant engagée dans une guerre d'usure dans l'est de l'Ukraine, dans le cœur industriel du Donbas.

Dimanche, Moscou a déclaré avoir "libéré" la région de Louhansk et prévoit maintenant de capturer les parties de la ville voisine de Donetsk qu'elle ne contrôle pas. Luhansk et Donetsk constituent le Donbas.

Le maire de Kramatorsk, ville de Donetsk, a déclaré que les forces russes avaient tiré des missiles sur le centre de la ville lors d'une frappe aérienne jeudi et qu'au moins une personne avait été tuée et six blessées.

Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région de Donetsk, a déclaré que le missile avait endommagé six bâtiments, dont un hôtel et un immeuble d'appartements, dans le grand centre industriel.

Reuters n'a pas pu vérifier ces affirmations de manière indépendante.

LA "FANTAISIE" RUSSE

À Kramatorsk, Artchk, mécanicien devenu soldat, a aidé à renforcer les défenses contre une attaque russe imminente tandis que, non loin de là, Vasyl Avramenko, agriculteur, se lamentait de la perte de ses récoltes supplantées par les mines.

"Bien sûr, nous sommes déjà prêts. Nous sommes prêts", a déclaré Artchk, s'identifiant par son nom de guerre, à Reuters.

"C'est leur fantasme (aux Russes) d'occuper ces villes, mais ils ne s'attendent pas au niveau de résistance. Ce n'est pas seulement le gouvernement ukrainien, c'est la population qui refuse de les accepter."

Le gouverneur régional de la ville de Kharkiv, au nord-est du pays, a déclaré tard jeudi que trois personnes avaient été tuées et cinq autres blessées après que les forces russes ont bombardé la ville.

Dans la foulée, des corps gisant sur le sol près d'un banc de parc ont été recouverts de draps par les services d'urgence. Deux femmes qui étaient sorties pour nourrir des chats dans le secteur avaient été tuées, a déclaré un résident local, Yurii Chernomorets.

Un homme est tombé à genoux en pleurant alors que le cadavre ensanglanté de sa femme était placé dans un sac mortuaire. Il lui a embrassé la main.

"Papa, elle est morte, s'il te plaît lève-toi", a dit un homme qui s'est identifié comme étant leur fils.