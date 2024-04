Le prix de l'or a atteint un niveau record pour la huitième séance consécutive mardi, soutenu par les fonds qui suivent le mouvement et les tensions géopolitiques exacerbées.

L'or au comptant était en hausse de 1,1 % à 2 363,42 $ l'once à 0936 GMT après avoir atteint un record de 2 365,09 $.

"Une forte dynamique sous-jacente avec l'achat sur la baisse reste la stratégie dominante parmi les traders", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank.

"Les risques géopolitiques liés à la Russie/Ukraine et au Moyen-Orient jouent toujours un rôle de soutien, et l'attention se déplace de l'impact négatif des attentes de réduction des taux vers une inflation plus élevée et collante", a-t-il ajouté.

Le marché dans son ensemble attend le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale américaine et les données sur l'inflation américaine prévues pour mercredi afin d'obtenir de nouveaux signaux sur la trajectoire future des taux d'intérêt américains.

Des taux d'intérêt élevés limitent généralement l'intérêt de détenir de l'or sans rendement, mais le métal précieux a ignoré ces facteurs jusqu'à présent ce mois-ci.

D'un point de vue technique, le rallye d'avril a poussé les prix de l'or au comptant dans la zone de surachat, comme l'indique l'indice de force relative.

L'argent au comptant a augmenté de 1,0 % à 28,11 dollars l'once après avoir atteint 28,15 dollars, son niveau le plus élevé depuis juin 2021.

"L'argent essaie - pour la deuxième journée - de s'imposer au-dessus de 28 dollars. S'il y parvient, l'or pourrait bénéficier d'un vent arrière supplémentaire", a ajouté M. Hansen.

Les analystes de BofA ont déclaré dans une note mardi que l'or pourrait atteindre 3 000 dollars l'once d'ici 2025, et que l'argent en bénéficierait ainsi que d'une demande industrielle plus forte pour dépasser les 30 dollars au cours des 12 prochains mois.

Le platine a gagné 2,3 % à 980,9 dollars et le palladium a augmenté de 1,7 % à 1 060,75 dollars. Selon BofA, les prix du palladium devraient être inférieurs à ceux du platine à long terme, car la demande est dominée par les catalyseurs automobiles.