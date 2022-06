L'or est en hausse, le dollar plonge, la hausse des taux d'intérêt reste d'actualité.

Un dollar plus faible rend les lingots au prix du billet vert plus attrayants pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 1 841,13 $ l'once à 0200 GMT, après des échanges largement limités lundi. Les contrats à terme sur l'or américain se sont raffermis de 0,1% à 1 842,90 $.

Cependant, les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont augmenté, limitant les gains de l'or à rendement nul. [US/]

"Le marché (de l'or) ne bouge pas car, après une semaine historique pour les banques centrales mondiales, les responsables politiques devront expliquer le raisonnement qui sous-tend leurs décisions cette semaine", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine a approuvé sa plus importante hausse des taux d'intérêt en plus d'un quart de siècle pour tenter d'endiguer une flambée de l'inflation.

Le président de la Fed, Jerome Powell, livrera un témoignage semestriel sur la politique monétaire devant le Comité bancaire du Sénat et le Comité des services financiers de la Chambre des représentants plus tard cette semaine, respectivement mercredi et jeudi.

"Bien que la Bourse ne s'attende pas à ce que Powell réinvente la roue de la politique, nous pourrions nous attendre à ce qu'il renforce l'idée que la Fed est en mode de dépendance aux données. Par conséquent, l'or et tous les actifs à risque sensibles aux taux d'intérêt seront soumis au risque lié aux manchettes", a déclaré Innes.

Une série d'actions surprises de la part de certaines des plus grandes banques centrales du monde, qui s'inquiètent d'une inflation galopante, a laissé les investisseurs obligataires sur le carreau. Aujourd'hui, un chœur croissant d'investisseurs appelle les décideurs politiques à agir rapidement pour mettre fin à l'incertitude.

Bien que les lingots soient souvent considérés comme une couverture contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et des rendements obligataires augmente le coût d'opportunité de la détention d'or, qui ne rapporte rien.

L'argent au comptant a augmenté de 0,5 % à 21,68 $ l'once, le platine a grimpé de 0,7 % à 937,88 $ et le palladium a gagné 0,7 % à 1 859,40 $.