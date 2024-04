Le prix de l'or a baissé lundi, l'atténuation des craintes d'un conflit au Moyen-Orient ayant réduit l'attrait du lingot en tant que valeur refuge, tandis que les participants au marché attendaient les chiffres clés de l'inflation américaine prévus plus tard dans la semaine pour obtenir des indications sur les taux d'intérêt.

L'or au comptant a baissé de 0,9% à 2 369,97 dollars l'once, à partir de 0451 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 1,2 % à 2 383,80 $.

Téhéran a minimisé la riposte israélienne à l'attaque de drone contre l'Iran, dans ce qui semble être un mouvement visant à éviter une escalade régionale.

L'or a reculé lundi après avoir atteint 2 417,59 dollars lors de la session précédente, un niveau proche du record de 2 431,29 dollars atteint le 12 avril.

"Pour l'instant, il n'y a pas de catalyseur pour que les prix de l'or augmentent. A ce stade, il nous semble que le marché est en train de réaliser que le coût de détention de l'or est plus élevé", a déclaré Kelvin Wong, analyste de marché senior pour l'Asie-Pacifique chez OANDA.

Les actions asiatiques ont récupéré quelques pertes et les rendements obligataires ont augmenté alors que les craintes d'un conflit plus large au Moyen-Orient s'apaisaient, les investisseurs gravitant à nouveau vers des actifs plus risqués.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont légèrement augmenté et se situaient en dernier lieu à 4,6599%, ce qui rend les lingots sans rendement moins attrayants.

Néanmoins, M. Wong a déclaré que la prime de risque géopolitique restait positive à moyen et à long terme, car le conflit entre Israël et le Hamas manquait de clarté ou de signes de cessez-le-feu.

Entre-temps, les progrès en matière de réduction de l'inflation ont "stagné" cette année, a déclaré Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, se faisant l'écho d'autres responsables de la Fed qui pensent que les taux devront rester élevés plus longtemps pour que les pressions sur les prix soient à nouveau maîtrisées.

Des taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, est attendu vendredi.

Parmi les autres métaux précieux, l'argent au comptant a baissé de 2,3 % à 27,99 dollars l'once, le platine au comptant a augmenté de 0,3 % à 934,03 dollars et le palladium a baissé de 0,3 % à 1 023,17 dollars.