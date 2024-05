L'organisme chinois de surveillance de la corruption a déclaré qu'il enquêtait sur l'ancien président du géant public chinois National Chemical Corp (ChemChina), pour violation de la discipline et de la loi, ainsi que sur un autre ancien responsable de l'entreprise.

Ces enquêtes interviennent après que le groupe suisse de semences et de pesticides Syngenta a retiré en mars son offre d'introduction en bourse à Shanghai, longtemps retardée, pour un montant de 9 milliards de dollars, ce qui aurait constitué la plus grande introduction en bourse de Chine et l'une des plus importantes au monde cette année.

Ren Jianxin, qui a pris sa retraite en juin 2018, est soupçonné de "graves violations de la discipline et de la loi", a déclaré la Commission centrale d'inspection de la discipline (CCDI) dans un communiqué publié samedi sur son site Internet.

Qualifié d'industriel devenu négociateur, Ren, 66 ans, a été président et secrétaire du parti de ChemChina de décembre 2014 à 2018, et a été l'officiel à l'origine de l'offre d'achat de 43 milliards de dollars de ChemChina sur Syngenta en 2017.

L'organisme de surveillance de la corruption a ajouté que Yang Xingqiang, un ancien directeur général de ChemChina, faisait également l'objet d'une enquête.

Yang, 57 ans, qui était directeur général de ChemChina en décembre 2014, avait travaillé avec Ren en tant qu'assistant. En mai 2021, il a assumé les mêmes fonctions au sein du China National Salt Industry Group avant de quitter ses fonctions en août 2022.

L'organisme de surveillance n'a pas donné d'autres détails.

Les autorités chinoises avaient incité Syngenta à retirer sa demande d'introduction en bourse, car elles craignaient l'impact d'une nouvelle offre importante sur un marché volatile, a rapporté Reuters le mois dernier.

Cette année, l'organisme de surveillance a redoublé d'efforts pour mettre en œuvre sans relâche les ordres du président Xi Jinping visant à attraper les fonctionnaires corrompus et déloyaux, dans le cadre d'une enquête sur les accusations de corruption entourant les marchés publics militaires. (Reportage de Ziyi Tang, Xiao Han et Ryan Woo ; Rédaction de Clarence Fernandez)