Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Lundi, les marchés asiatiques espèrent se remettre de l'une des semaines les plus éprouvantes de l'année, mais cela ne sera pas facile étant donné le ton hawkish des récents commentaires de la Fed, les tensions accrues au Moyen-Orient et la faiblesse croissante des valeurs technologiques.

Wall Street a fortement chuté vendredi, le S&P 500 signant sa plus longue série de défaites depuis octobre 2022 et le plongeon de 10 % de Nvidia, la coqueluche de la technologie, entraînant le Nasdaq dans sa chute, tandis que la demande d'obligations du Trésor, d'or et de franc suisse, qui sont des valeurs refuges, a augmenté.

Bien qu'il n'y ait pas eu d'escalade dans la conflagration Iran-Israël au cours du week-end, les investisseurs sont prudents.

L'indice des actions MSCI Asie hors Japon a chuté de 3,7 % la semaine dernière, atteignant son plus bas niveau en deux mois. Il s'agit de la plus forte baisse hebdomadaire depuis le mois d'août, en raison de la hausse des rendements obligataires américains, de la vigueur du dollar et de l'instabilité des marchés boursiers mondiaux.

Les investisseurs sont encore en train de digérer les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale ainsi que les conférences et événements connexes de la semaine dernière, dont l'un des messages les plus clairs a été l'inquiétude croissante des responsables face à la force du dollar. Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont publié une déclaration commune sur la question, Robert Holzmann, responsable de la fixation des taux à la BCE, a déclaré que la BCE ne réduirait probablement pas ses taux cette année autant que prévu si la Fed ne bougeait pas, et le FMI a exhorté les banques centrales asiatiques à se concentrer sur l'inflation nationale plutôt que de suivre la Fed de trop près. La banque centrale d'Indonésie est intervenue vendredi sur le marché des changes "avec plus d'audace pour maintenir la confiance du marché" alors que la roupie s'affaiblissait, tandis que la roupie indienne a été relevée d'un niveau historiquement bas vendredi par une intervention probable de la banque centrale. Le chef de la banque centrale de Corée du Sud a quant à lui déclaré que la banque était prête à prendre des mesures pour stabiliser le taux de change si nécessaire.

L'attention reste fixée sur le marché des changes le plus liquide d'Asie et sur la question de savoir si, alors que le dollar oscille à des sommets de 34 ans près de 155,00 yens, les autorités japonaises confirmeront leurs récentes mises en garde contre la dépréciation du yen par une intervention. Jusqu'à présent, Tokyo n'a fait que parler. Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré vendredi à Washington que la banque centrale relèverait "très probablement" les taux d'intérêt si l'inflation sous-jacente continuait à augmenter.

Les dernières données sur le positionnement des marchés à terme américains ont montré que les fonds spéculatifs et les spéculateurs ont augmenté leur position nette globale à découvert sur le yen au cours de la semaine écoulée, atteignant un nouveau record en 17 ans.

Le calendrier économique de lundi prévoit la publication des chiffres du commerce indonésien et du taux de chômage de Taïwan, tandis que la Banque populaire de Chine devrait maintenir ses taux préférentiels à un an et à cinq ans à 3,45 % et 3,95 %, respectivement. Les marchés chinois auront une première occasion de réagir aux nouvelles mesures annoncées vendredi visant à promouvoir les investissements étrangers dans son secteur technologique.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Chine

- Commerce en Indonésie (mars)

- Chômage à Taïwan (mars)