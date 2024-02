Les contrats à terme sur les porcs maigres ont augmenté jeudi sur le Chicago Mercantile Exchange en raison de la forte demande d'exportation de porc américain et de la poursuite des achats après la hausse de la séance précédente, selon les analystes.

Le ministère américain de l'Agriculture a indiqué que les ventes à l'exportation de viande de porc pour la campagne actuelle ont atteint 71 855 tonnes métriques au cours de la semaine qui s'est achevée le 8 février, soit une hausse de 106 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes, en raison des achats importants effectués par le Mexique et la Chine.

Les ventes hebdomadaires ont été les plus importantes depuis 2019 pour une campagne de commercialisation en cours, selon les données du gouvernement.

Les expéditions réelles de porc se sont élevées à 75 912 tonnes métriques la semaine dernière, en hausse de 131% par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes, selon les données de l'USDA. Il s'agit du chiffre d'exportation hebdomadaire le plus élevé jamais enregistré, à l'exception des semaines où l'USDA a publié des données consolidées sur plusieurs semaines, selon Steiner Consulting Group.

Les analystes se sont demandés si les données manquantes des semaines précédentes n'avaient pas gonflé les dernières données en raison des fortes augmentations.

"Quoi qu'il en soit, la réalité est qu'il s'agit d'une semaine d'exportation importante et qu'il faut en tenir compte", a déclaré le Steiner Consulting Group.

Les porcs maigres d'avril les plus actifs du CME ont gagné 0,475 cents à 85 cents la livre et ont atteint leur prix le plus élevé depuis le sommet de quatre mois atteint le 30 janvier. Le marché a également progressé mercredi, et les porcs d'avril sont maintenant en hausse de 13 % depuis le début de l'année.

Lors d'un forum annuel sur les perspectives, l'USDA a prédit que les exportations américaines de porc en 2024 augmenteraient d'environ 4 % pour atteindre 7,08 milliards de livres. La production américaine de porc pour 2024 devrait s'élever à 27,88 milliards de livres, soit environ 2 % de plus qu'en 2023.

L'USDA a déclaré séparément que les conditionneurs de viande ont abattu environ 489 000 porcs jeudi, contre 491 000 porcs il y a une semaine et 472 257 porcs il y a un an. Les conditionneurs ont également abattu environ 123 000 bovins, contre 125 000 il y a une semaine et 123 734 il y a un an.

Les contrats à terme sur les bovins vivants d'avril ont clôturé en hausse de 1,6 cent à 185,600 cents la livre. Les bovins d'engraissement de mars ont augmenté de 0,875 cent pour atteindre 247,100 cents la livre.