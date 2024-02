La Corée du Sud et l'Arabie saoudite ont signé dimanche un protocole d'accord pour étendre leur coopération en matière de défense, a déclaré l'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA) de Séoul, alors que Séoul cherche à encrer de nouvelles ventes d'armes dans la région.

L'accord prévoit la création d'un comité conjoint pour former un groupe de travail pour la recherche et le développement de systèmes d'armes ainsi que pour la production afin de poursuivre la coopération dans le domaine de la défense, a déclaré la DAPA dans un communiqué de presse publié lundi.

Le ministre de la défense Shin Won-sik, qui était en visite à Riyad pour le World Defense Show dans le cadre d'un voyage d'une semaine au Moyen-Orient, et son homologue saoudien Khalid bin Salman Al Saud étaient présents lors de la signature de l'accord, selon la DAPA.

Un porte-parole de la DAPA n'a pas donné plus de détails lorsqu'il a été interrogé sur l'accord lors d'un point de presse lundi.

La Corée du Sud cherche à augmenter ses ventes pour devenir l'un des plus grands fournisseurs d'armes au monde, malgré la forte concurrence des autres exportateurs d'armes.

Ses ventes d'armes sont passées de 7,25 milliards de dollars l'année précédente à 17 milliards de dollars en 2022, selon les données du ministère de la défense.

Les exportations d'armes du pays vers le Moyen-Orient ont presque décuplé entre 2013 et 2022, selon la Chambre de commerce et d'industrie de Corée.

Ces dernières années, les entreprises sud-coréennes Hanwha, Poongsan et LIG Nex1 ont conclu des accords avec l'Arabie saoudite, d'une valeur totale d'environ 989 millions de dollars, pour des lance-roquettes multiples, des munitions et des systèmes électro-optiques, et d'autres accords pourraient être en cours, selon un rapport publié en novembre par l'Institut international d'études stratégiques (IISS), basé à Londres.

"Les États arabes du Golfe cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement et leurs partenariats en matière de défense au-delà de leurs fournisseurs occidentaux traditionnels", indique le rapport. "Séoul peut offrir des équipements de plus en plus avancés, souvent à des prix compétitifs et dans des délais plus courts.