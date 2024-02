Une commission parlementaire polonaise a commencé lundi à enquêter sur les accusations selon lesquelles le gouvernement précédent aurait illégalement piraté les téléphones de certaines cibles, notamment des opposants politiques, dans le cadre d'un scandale croissant concernant l'utilisation du logiciel espion Pegasus.

Pièce maîtresse des efforts déployés par la nouvelle administration pro-européenne pour découvrir la vérité sur les actes répréhensibles qui auraient été commis pendant les huit années de gouvernement nationaliste, l'enquête a également pris une nouvelle dimension en raison d'informations diffusées par les médias selon lesquelles des membres de l'ancien parti au pouvoir auraient eux-mêmes été victimes de piratage téléphonique.

Si ces informations sont confirmées, elles pourraient faire voler en éclats une opposition qui, jusqu'à présent, s'est montrée unie dans la défense de son bilan et des actions des ministres qui, selon le nouveau gouvernement, ont enfreint la loi.

La Commission a décidé lundi de faire témoigner Jaroslaw Kaczynski, chef du parti Droit et Justice (PiS), Beata Szydlo, ancien premier ministre, Zbigniew Ziobro, ancien ministre de la justice, et Mariusz Kaminski, ancien ministre de l'intérieur.

"Nous allons révéler la vérité", a déclaré Witold Zembaczynski, membre de la commission et de la plus grande formation du nouveau gouvernement, la Coalition civique (KO), à la chaîne d'information publique TVP Info. "Notre travail au sein de la commission d'enquête provoquera non seulement un tremblement de terre, mais aussi un tsunami.

En 2021, l'Associated Press a rapporté que le logiciel, développé par le groupe NSO basé en Israël, avait été utilisé pour pirater les téléphones d'opposants au gouvernement, y compris le chef de la campagne électorale de ce qui était alors le plus grand parti d'opposition, ce qui a donné lieu à des accusations selon lesquelles les services de sécurité avaient érodé les normes démocratiques.

"Il s'agit du comportement le plus antidémocratique qu'il soit possible d'imaginer au cours du processus électoral", a déclaré Jacek Karnowski, législateur de l'OC, qui aurait lui-même été victime d'un piratage téléphonique.

Le nouveau gouvernement a entrepris de réformer les tribunaux, les médias d'État et les entreprises contrôlées par l'État pour tenter d'effacer les effets de la politisation et du clientélisme sous le PiS.

Le PiS parle de chasse aux sorcières politique et affirme qu'il a toujours agi dans la légalité.

"Conformément à la loi polonaise, toute surveillance doit être acceptée par un tribunal... Je suis sûr que toutes les surveillances menées par les services secrets ont été acceptées et ordonnées par un tribunal", a déclaré l'ancien vice-ministre de la justice, Sebastian Kaleta.

Toutefois, des médias polonais ont récemment suggéré que le logiciel espion pourrait également avoir été utilisé contre des politiciens du PiS, une information qui, si elle s'avérait exacte, pourrait mettre à rude épreuve la loyauté des législateurs.

"Il me semble qu'il pourrait s'agir, malheureusement, d'une épreuve du feu que le PiS ne réussira pas nécessairement à surmonter", a déclaré Anna Materska-Sosnowska, politologue à l'université de Varsovie.