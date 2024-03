Mais où sont les ours ?

Les taureaux haussiers ont maintenu la tête des ours baissiers sous l'eau la semaine dernière sur les marchés boursiers. Le principe du "en même temps" appliqué à l'économie donne à peu près ça : les taux sont élevés, mais en même temps l'économie repart. Par conséquent, la situation est bonne pour les détenteurs d'actifs, et peut même encore s'améliorer si les taux venaient à baisser. Quant aux contrariétés de l'Epoque, creusement du fossé Est-Ouest, élections américaines, inégalités accrues, dette privée, dette publique, etc., elles sont balayées par cette fuite en avant.