La banque centrale de Turquie devrait maintenir son taux d'intérêt directeur à 45% la semaine prochaine, après une augmentation de 250 points de base le mois dernier, marquant la fin de son cycle de resserrement agressif, a montré un sondage Reuters vendredi.

La réunion du comité de politique monétaire du 22 février intervient après que Fatih Karahan a été nommé gouverneur de la banque centrale le 3 février, suite à la démission de Hafize Gaye Erkan, qui a invoqué le besoin de protéger sa famille de ce qu'elle a appelé une campagne de diffamation dans les médias.

Les 11 économistes interrogés par Reuters s'accordent à dire que le taux directeur restera stable ce mois-ci.

Depuis juin, après la victoire du président Tayyip Erdogan aux élections de mai et le revirement de sa politique économique, la banque centrale a relevé son taux directeur de 3 650 points de base.

Après cette dernière hausse, la banque a déclaré qu'elle avait atteint le niveau de politique nécessaire pour établir la désinflation et que ce niveau de taux serait maintenu jusqu'à ce qu'il y ait une baisse significative de la tendance sous-jacente de l'inflation mensuelle.

Lors de la présentation du rapport trimestriel sur l'inflation la semaine dernière, M. Karahan a déclaré que la banque maintiendrait une politique stricte jusqu'à ce que l'inflation retombe à son niveau cible, en conservant une prévision d'inflation de 36 % pour la fin de l'année, malgré les attentes d'une éventuelle hausse.

Il a déclaré qu'une nouvelle hausse des taux n'était pas nécessaire pour le moment, mais qu'il était trop tôt pour parler d'assouplissement, atténuant ainsi les attentes d'un cycle d'assouplissement rapide et renforçant l'opinion des analystes selon laquelle il restera ferme jusqu'à ce que l'inflation commence à se calmer vers le milieu de l'année.

Selon la prévision médiane du sondage Reuters, le taux directeur devrait être de 37,5 % à la fin de l'année 2024. Seule une des dix institutions ayant répondu à cette question s'attend à ce que le taux directeur reste à 45 % à la fin de l'année, les estimations se situant dans une fourchette de 35 à 45 %.

Le taux d'inflation de la Turquie a grimpé à 64,9 % en rythme annuel le mois dernier, après avoir augmenté de 6,7 % en rythme mensuel en raison de quelques fortes hausses de prix annuelles ponctuelles et d'une augmentation du salaire minimum de 49 %. Les prévisions du marché pour l'inflation de fin d'année se situent entre 40 et 45 %.

M. Karahan, ancien gouverneur adjoint et ancien économiste de la Federal Reserve Bank of New York, est le cinquième gouverneur nommé par M. Erdogan en autant d'années. En tant que gouverneur adjoint, il a joué un rôle clé dans la conception du cycle de resserrement.

La banque annoncera sa décision sur les taux à 1100 GMT le 22 février.