L'économie française devrait connaître une légère croissance au deuxième trimestre, après avoir progressé de 0,2 % au premier trimestre, a indiqué mardi la banque centrale du pays dans son enquête mensuelle de conjoncture.

La Banque de France n'a pas fourni d'estimation spécifique pour la croissance du deuxième trimestre, indiquant que les perspectives étaient particulièrement assombries par un certain nombre de jours fériés en mai et par l'introduction prochaine d'une nouvelle année de base pour les comptes nationaux.

"L'activité a augmenté en avril dans les services et plus fortement que prévu le mois dernier dans l'industrie et la construction", a déclaré la Banque de France dans un communiqué.

Elle s'attend à ce que la croissance du deuxième trimestre soit tirée par l'activité du commerce de détail et des services aux entreprises, ainsi que par les entreprises d'information et de communication.

L'enquête mensuelle menée auprès de 8 500 entreprises a également révélé que les chefs d'entreprise s'attendaient à une baisse de l'activité dans l'industrie et la construction en mai, tandis que l'activité dans les services devrait stagner en raison du nombre élevé de jours fériés, a ajouté la Banque de France.

La deuxième économie de la zone euro a connu une croissance de 0,2 % au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents, stimulée par une reprise des dépenses de consommation et des investissements des entreprises, a indiqué l'agence officielle de statistiques INSEE le mois dernier. (Reportage d'Augustin Turpin ; Rédaction de Leigh Thomas et Alison Williams)