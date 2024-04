La banque centrale indonésienne intervient sur le marché "de manière plus audacieuse pour maintenir la confiance du marché", a déclaré un responsable vendredi, alors que la roupie a chuté sur fond de nouvelles tensions au Moyen-Orient.

La banque centrale mène une "triple intervention", en particulier sur le marché des changes au comptant et sur les contrats à terme non livrables, a déclaré à Reuters Edi Susianto, responsable de la gestion monétaire de la Banque d'Indonésie.